Арестованы счета блогера Варламова*

Мещанский районный суд Москвы арестовал счета блогера Ильи Варламова (признан Минюстом РФ иноагентом). Об аресте средств блогера подал ходатайство следователь.
«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Варламову Илье Александровичу», — сообщили представители суда. Информацию об аресте опубликовали на официальном telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Ранее против Варламова, известного своей деятельностью в области урбанистики, было инициировано уголовное дело. Причиной послужило обвинение в неисполнении обязанностей, налагаемых на иностранных агентов, согласно действующему законодательству Российской Федерации.
*Илья Варламов признан в России иноагентом
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