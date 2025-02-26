Арестованы счета блогера Варламова*

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Столичный суд арестовал счета блогера Варламова*
Столичный суд арестовал счета блогера Варламова* Фото:

Мещанский районный суд Москвы арестовал счета блогера Ильи Варламова (признан Минюстом РФ иноагентом). Об аресте средств блогера подал ходатайство следователь.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Варламову Илье Александровичу», — сообщили представители суда. Информацию об аресте опубликовали на официальном telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Ранее против Варламова, известного своей деятельностью в области урбанистики, было инициировано уголовное дело. Причиной послужило обвинение в неисполнении обязанностей, налагаемых на иностранных агентов, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

*Илья Варламов признан в России иноагентом

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Мещанский районный суд Москвы арестовал счета блогера Ильи Варламова (признан Минюстом РФ иноагентом). Об аресте средств блогера подал ходатайство следователь. «Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Варламову Илье Александровичу», — сообщили представители суда. Информацию об аресте опубликовали на официальном telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Ранее против Варламова, известного своей деятельностью в области урбанистики, было инициировано уголовное дело. Причиной послужило обвинение в неисполнении обязанностей, налагаемых на иностранных агентов, согласно действующему законодательству Российской Федерации. *Илья Варламов признан в России иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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