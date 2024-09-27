На журналиста Варламова* готовятся завести уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего блогера, иноагента Ильи Варламова. Об этом сообщили в Прокуратуре российской столицы.
«Прокуратура города Москвы инициировала уголовное преследование в отношении иноагента Ильи Варламова», — сообщила пресс-служба московской прокуратуры в официальном telegram-канале ведомства. Обвинением установлено, что Варламов дважды в течение года подвергался административному наказанию за нарушение правил, регулирующих деятельность иностранных агентов (в частности, части 4 статьи 19.34 КоАП РФ).
Несмотря на эти административные наказания, утверждается, что Варламов продолжал распространять публичные сообщения и материалы в социальных сетях, не указывая, что они были созданы или распространены кем-то, выполняющим функции иностранного агента, как того требует российское законодательство. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для рассмотрения уголовного дела по части 2 статьи 330.1 УК РФ, связанной с уклонением от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Прокуратура Москвы контролирует ход этого дела.
Ранее Тверской районный суд Москвы наложил на блогера штраф в размере 50 тысяч рублей за распространение информации, дискредитирующей Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ). Протокол против Варламова был составлен из-за опубликованной им видеозаписи от 24 марта 2023 года на его youtube-канале «Варламов». Ролик содержит публичные заявления, призванные подорвать репутацию вооруженных сил РФ.
*Илья Варламов признан в России иноагентом
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