Против Ильи Варламова* возбудили уголовное дело

Против блогера Ильи Варламова (признан Минюстом РФ иноагентом), специализирующегося на урбанистике, возбуждено уголовное дело по факту нарушения обязанностей иноагента, которые предусмотрены российским законодательством. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Ильи Варламова по уклонению с его стороны от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах», — передает ведомство в своем telegram-канале. До этого сообщалось, что Варламов дважды публиковал в соцсетях информацию без маркировки о том, что является иноагентом.
Кроме того, ранее Тверской районный суд Москвы наложил штраф в размере 50 тысяч рублей на Варламова за распространение информации, дискредитирующую деятельность ВС РФ. В конце сентября на него готовились завести уголовное дело.
*Илья Варламов признан в России иноагентом
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