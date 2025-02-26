Косметолог рассказала, как подготовить кожу лица к весне: лучшие лайфхаки

Косметолог Лаврова: весной кожа лица нуждается в особом уходе
© Служба новостей «URA.RU»
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Тонизирование восстанавливает pH (кислотно-щелочной баланс) кожи и готовит ее к последующему уходу
Тонизирование восстанавливает pH (кислотно-щелочной баланс) кожи и готовит ее к последующему уходу Фото:

Весна — время перемен не только в природе, но и в уходе за кожей. Как защитить лицо от мартовских холодов и подготовить к первым теплым лучам солнца? На эти вопросы URA.RU ответила дерматолог и косметолог клиники «Дар-Ян» Екатерина Лаврова.

Как подготовить кожу лица к весне

По словам Екатерины Лавровой, весной кожа лица довольно уязвима и нуждается в тщательном уходе. Перепады температур, холодный ветер, сухой воздух в помещениях — все это негативно сказывается на состоянии эпидермиса.

«В первую очередь, весной нужно пересмотреть свой ежедневный уход и сделать его более питательным и увлажняющим, — советует косметолог. — Обязательно используйте крем с SPF, ведь солнце с каждым днем становится активнее. Не забывайте про ночной уход с витамином С и ретинолом — он поможет обновить кожу после зимы».

Также в межсезонье кожа лица нуждается защите от холода и ветра. Для этого Екатерина Лаврова рекомендует использовать специальные кремы с более плотной текстурой и компонентами, которые создают на коже защитную пленку — например, с маслами ши, жожоба, керамидами.

Очищение кожи лица после зимы

Увлажнение и питание важны для здоровья кожи лица
Увлажнение и питание важны для здоровья кожи лица
Фото:

Еще один важный момент в весеннем уходе за кожей — правильное очищение. В холодное время года умываться проточной водой не рекомендуется — она может быть слишком жесткой и холодной, что травмирует и пересушивает кожу.

«Весной лучше очищать лицо мягкими гидрофильными маслами, молочком или сливками, — делится секретами Екатерина Лаврова. — Они бережно удаляют загрязнения и макияж, не нарушая липидный барьер кожи. После очищения не забудьте про тоник и увлажняющий крем».

Умываться косметолог советует чуть теплой водой или отварами трав — ромашки, календулы, зеленого чая. Они снимают покраснения и оказывают противовоспалительное действие.

Увлажнение и питание кожи лица

Холода, перепады температур и авитаминоз делают кожу лица сухой, тусклой и шелушащейся. Чтобы вернуть лицу здоровый вид и сияние, нужно обязательно использовать концентрированные сыворотки, эссенции и кремы с гиалуроновой кислотой, витаминами, церамидами, аминокислотами.

«Отличное средство для весеннего ухода — это ночные маски, — рекомендует Екатерина Лаврова. — Они создают на коже защитный слой и работают как компресс, глубоко увлажняя и восстанавливая ее. Используйте такие маски 2-3 раза в неделю».

Чтобы напитать кожу витаминами не только снаружи, но и изнутри, косметолог советует включить в свой рацион больше сезонных овощей и фруктов, а также принимать омега-3 и витаминно-минеральные комплексы для красоты.

Массаж и гимнастика — что укрепит кожу лица

Весной хочется, чтобы кожа лица выглядела свежей, упругой и сияющей. Добиться этого эффекта помогут простые приемы массажа и гимнастики.

«Делайте легкий самомассаж лица каждый день — утром и вечером, — советует Екатерина Лаврова. — Это улучшит кровообращение, снимет отечность и поможет активным компонентам уходовых средств лучше впитаться. Используйте для массажа нефритовый или кварцевый роллер».

Не забывайте и про гимнастику для лица — простые упражнения помогут подтянуть овал, разгладить мимические морщинки и улучшить цвет лица. Повторяйте каждое движение по 8-10 раз утром и вечером.

Время обновления и очищения кожи лица

Весна — идеальное время, чтобы избавиться от всего лишнего и ненужного. И это касается не только гардероба, но и ежедневного ухода за кожей. Екатерина Лаврова рекомендует пересмотреть свою косметичку и выбросить все средства с истекшим сроком годности, неприятным запахом и странной консистенцией.

«Обязательно устройте весеннюю генеральную уборку своей косметички, — призывает косметолог. — Это не только вопрос гигиены, но и здоровья кожи. Просроченная косметика может вызвать раздражения, воспаления и аллергию».

Вместо ненужного хлама приобретите новые эффективные средства с учетом потребностей вашей кожи весной. И не забывайте, что лучшие помощники в сохранении красоты и молодости — это полноценный сон, правильное питание, активный образ жизни и позитивный настрой.

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Весна — время перемен не только в природе, но и в уходе за кожей. Как защитить лицо от мартовских холодов и подготовить к первым теплым лучам солнца? На эти вопросы URA.RU ответила дерматолог и косметолог клиники «Дар-Ян» Екатерина Лаврова. Как подготовить кожу лица к весне По словам Екатерины Лавровой, весной кожа лица довольно уязвима и нуждается в тщательном уходе. Перепады температур, холодный ветер, сухой воздух в помещениях — все это негативно сказывается на состоянии эпидермиса. «В первую очередь, весной нужно пересмотреть свой ежедневный уход и сделать его более питательным и увлажняющим, — советует косметолог. — Обязательно используйте крем с SPF, ведь солнце с каждым днем становится активнее. Не забывайте про ночной уход с витамином С и ретинолом — он поможет обновить кожу после зимы». Также в межсезонье кожа лица нуждается защите от холода и ветра. Для этого Екатерина Лаврова рекомендует использовать специальные кремы с более плотной текстурой и компонентами, которые создают на коже защитную пленку — например, с маслами ши, жожоба, керамидами. Очищение кожи лица после зимы Еще один важный момент в весеннем уходе за кожей — правильное очищение. В холодное время года умываться проточной водой не рекомендуется — она может быть слишком жесткой и холодной, что травмирует и пересушивает кожу. «Весной лучше очищать лицо мягкими гидрофильными маслами, молочком или сливками, — делится секретами Екатерина Лаврова. — Они бережно удаляют загрязнения и макияж, не нарушая липидный барьер кожи. После очищения не забудьте про тоник и увлажняющий крем». Умываться косметолог советует чуть теплой водой или отварами трав — ромашки, календулы, зеленого чая. Они снимают покраснения и оказывают противовоспалительное действие. Увлажнение и питание кожи лица Холода, перепады температур и авитаминоз делают кожу лица сухой, тусклой и шелушащейся. Чтобы вернуть лицу здоровый вид и сияние, нужно обязательно использовать концентрированные сыворотки, эссенции и кремы с гиалуроновой кислотой, витаминами, церамидами, аминокислотами. Чтобы напитать кожу витаминами не только снаружи, но и изнутри, косметолог советует включить в свой рацион больше сезонных овощей и фруктов, а также принимать омега-3 и витаминно-минеральные комплексы для красоты. Массаж и гимнастика — что укрепит кожу лица Весной хочется, чтобы кожа лица выглядела свежей, упругой и сияющей. Добиться этого эффекта помогут простые приемы массажа и гимнастики. «Делайте легкий самомассаж лица каждый день — утром и вечером, — советует Екатерина Лаврова. — Это улучшит кровообращение, снимет отечность и поможет активным компонентам уходовых средств лучше впитаться. Используйте для массажа нефритовый или кварцевый роллер». Не забывайте и про гимнастику для лица — простые упражнения помогут подтянуть овал, разгладить мимические морщинки и улучшить цвет лица. Повторяйте каждое движение по 8-10 раз утром и вечером. Время обновления и очищения кожи лица Весна — идеальное время, чтобы избавиться от всего лишнего и ненужного. И это касается не только гардероба, но и ежедневного ухода за кожей. Екатерина Лаврова рекомендует пересмотреть свою косметичку и выбросить все средства с истекшим сроком годности, неприятным запахом и странной консистенцией. «Обязательно устройте весеннюю генеральную уборку своей косметички, — призывает косметолог. — Это не только вопрос гигиены, но и здоровья кожи. Просроченная косметика может вызвать раздражения, воспаления и аллергию». Вместо ненужного хлама приобретите новые эффективные средства с учетом потребностей вашей кожи весной. И не забывайте, что лучшие помощники в сохранении красоты и молодости — это полноценный сон, правильное питание, активный образ жизни и позитивный настрой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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