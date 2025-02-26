В Калининградской области на людей упал строительный кран. Видео

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Следователи выясняют причины падения крана, заявили в СК
Следователи выясняют причины падения крана, заявили в СК Фото:

В городе Пионерском в Калининградской области произошло падение строительного крана, в результате которого травмы получили два рабочих. Об этом рассказали в региональном управлении СК России.

«На строительной площадке по улице Рабочей в Пионерском произошло падение подъемного крана», — говорится в сообщении официального telegram-канала СК. Следователи выясняют причины инцидента.

Травмы получили 32-летний стропальщик и 35-летний крановщик. Оба были доставлены в больницу для получения медицинской помощи. На месте происшествия работают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключили в СК.

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В городе Пионерском в Калининградской области произошло падение строительного крана, в результате которого травмы получили два рабочих. Об этом рассказали в региональном управлении СК России. «На строительной площадке по улице Рабочей в Пионерском произошло падение подъемного крана», — говорится в сообщении официального telegram-канала СК. Следователи выясняют причины инцидента. Травмы получили 32-летний стропальщик и 35-летний крановщик. Оба были доставлены в больницу для получения медицинской помощи. На месте происшествия работают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключили в СК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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