В городе Пионерском в Калининградской области произошло падение строительного крана, в результате которого травмы получили два рабочих. Об этом рассказали в региональном управлении СК России.
«На строительной площадке по улице Рабочей в Пионерском произошло падение подъемного крана», — говорится в сообщении официального telegram-канала СК. Следователи выясняют причины инцидента.
Травмы получили 32-летний стропальщик и 35-летний крановщик. Оба были доставлены в больницу для получения медицинской помощи. На месте происшествия работают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключили в СК.
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