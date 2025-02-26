Нападение ротвейлера на семью в Екатеринбурге взял на контроль СК

В Екатеринбурге нападение ротвейлера на маму с ребенком на ул. Медногорской (Верх-Исетский район) взял на контроль Следственный комитет по Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет наличия в данной ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного статьей 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В настоящее время следователем выполняется комплекс необходимых мероприятий», — передает telegram-канал свердловского СК.
Следователи установят обстоятельства происшествия и проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить тяжесть ран. По итогам СК примет правовое решение.
Нападение ротвейлера произошло 26 февраля, когда сбежавший от хозяйки ротвейлер набросился на мать с пятилетним сыном. Истекавшая кровью от укусов женщина прикрывала своим телом ребенка, пока не им не пришли на помощь. Проверку уже организовала прокуратура.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!