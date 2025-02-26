Нападение ротвейлера на семью в Екатеринбурге взял на контроль СК

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СК проведет судебно-медицинскую экспертизу травм ребенка
СК проведет судебно-медицинскую экспертизу травм ребенка Фото:

В Екатеринбурге нападение ротвейлера на маму с ребенком на ул. Медногорской (Верх-Исетский район) взял на контроль Следственный комитет по Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет наличия в данной ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного статьей 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В настоящее время следователем выполняется комплекс необходимых мероприятий», — передает telegram-канал свердловского СК.

Следователи установят обстоятельства происшествия и проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить тяжесть ран. По итогам СК примет правовое решение.

Нападение ротвейлера произошло 26 февраля, когда сбежавший от хозяйки ротвейлер набросился на мать с пятилетним сыном. Истекавшая кровью от укусов женщина прикрывала своим телом ребенка, пока не им не пришли на помощь. Проверку уже организовала прокуратура.

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В Екатеринбурге нападение ротвейлера на маму с ребенком на ул. Медногорской (Верх-Исетский район) взял на контроль Следственный комитет по Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет наличия в данной ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного статьей 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В настоящее время следователем выполняется комплекс необходимых мероприятий», — передает telegram-канал свердловского СК. Следователи установят обстоятельства происшествия и проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить тяжесть ран. По итогам СК примет правовое решение. Нападение ротвейлера произошло 26 февраля, когда сбежавший от хозяйки ротвейлер набросился на мать с пятилетним сыном. Истекавшая кровью от укусов женщина прикрывала своим телом ребенка, пока не им не пришли на помощь. Проверку уже организовала прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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