26 февраля 2025

Зеленский уволил Гнатова с поста командующего объединенными силами ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее Зеленский присвоил Гнатову звание генерал-майора
Ранее Зеленский присвоил Гнатову звание генерал-майора Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский снял генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ. Об этом говорится в соответствующем документе.

«Уволить Гнатова Андрея Викторовича с должности Командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины», — говорится в указе №148/2025, опубликованном на сайте главы Украинского государства. Причина увольнения не раскрывается.

В августе 2022 года президент Зеленский присвоил звание генерал-майора Гнатову. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов утверждает, что в том же году Гнатов скрылся из Мариуполя, выдав себя за беженца, напоминает «Царьград». Рогов также обвинил Гнатова в военных преступлениях и выразил уверенность в том, что Гнатов рано или поздно будет привлечен к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский снял генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ. Об этом говорится в соответствующем документе. «Уволить Гнатова Андрея Викторовича с должности Командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины», — говорится в указе №148/2025, опубликованном на сайте главы Украинского государства. Причина увольнения не раскрывается. В августе 2022 года президент Зеленский присвоил звание генерал-майора Гнатову. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов утверждает, что в том же году Гнатов скрылся из Мариуполя, выдав себя за беженца, напоминает «Царьград». Рогов также обвинил Гнатова в военных преступлениях и выразил уверенность в том, что Гнатов рано или поздно будет привлечен к ответственности в соответствии с российским законодательством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...