Президент Украины Владимир Зеленский снял генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ. Об этом говорится в соответствующем документе.
«Уволить Гнатова Андрея Викторовича с должности Командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины», — говорится в указе №148/2025, опубликованном на сайте главы Украинского государства. Причина увольнения не раскрывается.
В августе 2022 года президент Зеленский присвоил звание генерал-майора Гнатову. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов утверждает, что в том же году Гнатов скрылся из Мариуполя, выдав себя за беженца, напоминает «Царьград». Рогов также обвинил Гнатова в военных преступлениях и выразил уверенность в том, что Гнатов рано или поздно будет привлечен к ответственности в соответствии с российским законодательством.
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