26 февраля 2025

Захарова жестко поставила на место Шалленберга за слова о РФ

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Захарова прокомментировала слова Шалленберга о рычагах влияния на РФ
Захарова прокомментировала слова Шалленберга о рычагах влияния на РФ Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила критику в адрес главы МИД и исполняющего обязанности федерального канцлера Австрии Александера Шалленберга после его высказываний о «рычагах влияния» на РФ. Захарова подчеркнула, что с Россией таким тоном разговаривать неприемлемо.

«Рычаги влияния у Австрии? Или герр Шалленберг сразу после того, как заявил, что окончательно уходит из политики, окончательно ушел в отрыв?» — написала Захарова в своем telegram-канале. «И главное. Таким тоном с Россией не говорят», — подчеркнула дипломат.

Захарова также отметила, что перед тем как претендовать на диалог, европейским политикам следует научиться «прилично себя вести и перестать распространять дезинформацию». По ее словам, Шалленберг и ранее был известен своими спорными высказываниями, включая обвинения в адрес России о вмешательстве в дела Украины и Австрии.

Ранее Шелленберг утверждал, что Европа упускает из виду наличие у нее мощного средства воздействия — активов России на сумму свыше 200 миллиардов евро, которые были заморожены на счетах в европейских банках. Тем не менее, серьезно относиться к его словам сложно, поскольку политик уже был известен своими необычными высказываниями, пишет «Царьград».

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила критику в адрес главы МИД и исполняющего обязанности федерального канцлера Австрии Александера Шалленберга после его высказываний о «рычагах влияния» на РФ. Захарова подчеркнула, что с Россией таким тоном разговаривать неприемлемо. «Рычаги влияния у Австрии? Или герр Шалленберг сразу после того, как заявил, что окончательно уходит из политики, окончательно ушел в отрыв?» — написала Захарова в своем telegram-канале. «И главное. Таким тоном с Россией не говорят», — подчеркнула дипломат. Захарова также отметила, что перед тем как претендовать на диалог, европейским политикам следует научиться «прилично себя вести и перестать распространять дезинформацию». По ее словам, Шалленберг и ранее был известен своими спорными высказываниями, включая обвинения в адрес России о вмешательстве в дела Украины и Австрии. Ранее Шелленберг утверждал, что Европа упускает из виду наличие у нее мощного средства воздействия — активов России на сумму свыше 200 миллиардов евро, которые были заморожены на счетах в европейских банках. Тем не менее, серьезно относиться к его словам сложно, поскольку политик уже был известен своими необычными высказываниями, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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