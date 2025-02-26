Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила критику в адрес главы МИД и исполняющего обязанности федерального канцлера Австрии Александера Шалленберга после его высказываний о «рычагах влияния» на РФ. Захарова подчеркнула, что с Россией таким тоном разговаривать неприемлемо.
«Рычаги влияния у Австрии? Или герр Шалленберг сразу после того, как заявил, что окончательно уходит из политики, окончательно ушел в отрыв?» — написала Захарова в своем telegram-канале. «И главное. Таким тоном с Россией не говорят», — подчеркнула дипломат.
Захарова также отметила, что перед тем как претендовать на диалог, европейским политикам следует научиться «прилично себя вести и перестать распространять дезинформацию». По ее словам, Шалленберг и ранее был известен своими спорными высказываниями, включая обвинения в адрес России о вмешательстве в дела Украины и Австрии.
Ранее Шелленберг утверждал, что Европа упускает из виду наличие у нее мощного средства воздействия — активов России на сумму свыше 200 миллиардов евро, которые были заморожены на счетах в европейских банках. Тем не менее, серьезно относиться к его словам сложно, поскольку политик уже был известен своими необычными высказываниями, пишет «Царьград».
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