Президент Украины Владимир Зеленский замешан в организации крушения вертолета, в котором погиб министр внутренних дел страны Денис Монастырский. Об этом заявил оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, причиной таких действий стало расследование Монастырским незаконной продажи западного оружия.
«Список политиков, журналистов, бизнесменов и чиновников, которые были убиты, похищены и подвергались пыткам за время президентства Зеленского. Денис Монастырский. Погиб в авиакатастрофе в результате подмены координат навигации, расследовал продажу оружия, которое Украина получала от союзников, в африканский Чад», — написал он в своем telegram-канале.
В своем заявлении Дубинский также упоминает других политиков и общественных деятелей. Они, по его словам, стали жертвами политического насилия в период правления Зеленского.
18 января 2023 года в пригороде Киева, в городе Бровары, произошла трагедия: разбился вертолет Airbus 225, который перевозил высших руководителей МИД Украины. В результате крушения погибли министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович, а также другие пассажиры и члены экипажа, всего 14 человек, напоминает RT. Тогда в СБУ заявили, что рассматривают несколько версий происшествия, в том числе нарушение правил полета.
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