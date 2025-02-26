В США назвали фейком запись со словами сына Трампа об оружии для России

Пресс-секретарь Дональда Трампа-младшего Эндрю Сурабиан опроверг информацию о том, что сын президента США сделал заявления в поддержку России против Украины. Сурабиан заявил, что распространенные аудиозаписи являются подделкой, сгенерированной с помощью искусственного интеллекта. Эта информация была опубликована на его странице в социальной сети Х.
«Это на 100 процентов недостоверный звук, сгенерированный искусственным интеллектом», — написал пресс-секретарь Трампа-младшего. Кроме того, Сурабиан обвинил сторонников антитрамповского движения в попытках дискредитации Дональда Трампа-младшего путем распространения фальсифицированных аудиоматериалов.
Ранее сообщалось, что сын Трампа говорил о том, что США надо было отправлять оружие не Украине, а России. Дональд Трамп-младший заявлял об этом в подкасте.
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