26 февраля 2025

В США назвали фейком запись со словами сына Трампа об оружии для России

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В США опровергли слова Трампа-младшего о поставках оружия России
В США опровергли слова Трампа-младшего о поставках оружия России Фото:

Пресс-секретарь Дональда Трампа-младшего Эндрю Сурабиан опроверг информацию о том, что сын президента США сделал заявления в поддержку России против Украины. Сурабиан заявил, что распространенные аудиозаписи являются подделкой, сгенерированной с помощью искусственного интеллекта. Эта информация была опубликована на его странице в социальной сети Х.

«Это на 100 процентов недостоверный звук, сгенерированный искусственным интеллектом», — написал пресс-секретарь Трампа-младшего. Кроме того, Сурабиан обвинил сторонников антитрамповского движения в попытках дискредитации Дональда Трампа-младшего путем распространения фальсифицированных аудиоматериалов.

Ранее сообщалось, что сын Трампа говорил о том, что США надо было отправлять оружие не Украине, а России. Дональд Трамп-младший заявлял об этом в подкасте.

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Пресс-секретарь Дональда Трампа-младшего Эндрю Сурабиан опроверг информацию о том, что сын президента США сделал заявления в поддержку России против Украины. Сурабиан заявил, что распространенные аудиозаписи являются подделкой, сгенерированной с помощью искусственного интеллекта. Эта информация была опубликована на его странице в социальной сети Х. «Это на 100 процентов недостоверный звук, сгенерированный искусственным интеллектом», — написал пресс-секретарь Трампа-младшего. Кроме того, Сурабиан обвинил сторонников антитрамповского движения в попытках дискредитации Дональда Трампа-младшего путем распространения фальсифицированных аудиоматериалов. Ранее сообщалось, что сын Трампа говорил о том, что США надо было отправлять оружие не Украине, а России. Дональд Трамп-младший заявлял об этом в подкасте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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