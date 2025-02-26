Сын Трампа заявил, что США надо было отправлять оружие России, а не Украине

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Сын Трампа считает, что оружие надо было поставлять России
Сын Трампа считает, что оружие надо было поставлять России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США должны были выбрать своим союзником Россию и поставлять оружие ей, а не Украине. Об этом заявил сын американского президента Дональд Трамп-младший в подкасте.

«Честно говоря, я не могу представить, что кто-то в здравом уме будет выбирать Украину в качестве союзника, когда есть Россия. США должны были отправлять оружие в РФ», — заявил сын президента на Triggered Podcast, который доступен на Spotify.

Ранее Трамп-младший предложил украинском лидеру Владимиру Зеленскому «просто пойти и победить» в украинском конфликте без помощи США. «Посмотрим, что из этого выйдет», — заявил сын президента.

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США должны были выбрать своим союзником Россию и поставлять оружие ей, а не Украине. Об этом заявил сын американского президента Дональд Трамп-младший в подкасте. «Честно говоря, я не могу представить, что кто-то в здравом уме будет выбирать Украину в качестве союзника, когда есть Россия. США должны были отправлять оружие в РФ», — заявил сын президента на Triggered Podcast, который доступен на Spotify. Ранее Трамп-младший предложил украинском лидеру Владимиру Зеленскому «просто пойти и победить» в украинском конфликте без помощи США. «Посмотрим, что из этого выйдет», — заявил сын президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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