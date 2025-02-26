Сын Трампа заявил, что США надо было отправлять оружие России, а не Украине

США должны были выбрать своим союзником Россию и поставлять оружие ей, а не Украине. Об этом заявил сын американского президента Дональд Трамп-младший в подкасте.
«Честно говоря, я не могу представить, что кто-то в здравом уме будет выбирать Украину в качестве союзника, когда есть Россия. США должны были отправлять оружие в РФ», — заявил сын президента на Triggered Podcast, который доступен на Spotify.
Ранее Трамп-младший предложил украинском лидеру Владимиру Зеленскому «просто пойти и победить» в украинском конфликте без помощи США. «Посмотрим, что из этого выйдет», — заявил сын президента.
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