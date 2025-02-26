26 февраля 2025

Стивен Сигал встретился со знаменитым героем СВО

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Сигал встретился с якутским воином Андреем Григорьевым
Сигал встретился с якутским воином Андреем Григорьевым Фото:

Американский актер и режиссер Стивен Сигал, занимающий пост спецпредставителя МИД России по вопросам гуманитарных связей РФ и США встретился с якутским бойцом Андреем Григорьевым, известным своей победой в рукопашном бою с военнослужащим ВСУ в зоне спецоперации. Их встреча состоялась в Москве, сообщил писатель Захар Прилепин. 

«Сигал тоже немного якут по крови. Видно же. Один народ!» — написал в своем telegram-канале Прилепин, опубликовавший их совместное фото

Ранее Стивен Сигал заявил, что готов сражаться на российской стороне в СВО. Также он отметил, что умрет за президента страны Владимира Путина.

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Американский актер и режиссер Стивен Сигал, занимающий пост спецпредставителя МИД России по вопросам гуманитарных связей РФ и США встретился с якутским бойцом Андреем Григорьевым, известным своей победой в рукопашном бою с военнослужащим ВСУ в зоне спецоперации. Их встреча состоялась в Москве, сообщил писатель Захар Прилепин.  «Сигал тоже немного якут по крови. Видно же. Один народ!» — написал в своем telegram-канале Прилепин, опубликовавший их совместное фото Ранее Стивен Сигал заявил, что готов сражаться на российской стороне в СВО. Также он отметил, что умрет за президента страны Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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