Стивен Сигал встретился со знаменитым героем СВО

Американский актер и режиссер Стивен Сигал, занимающий пост спецпредставителя МИД России по вопросам гуманитарных связей РФ и США встретился с якутским бойцом Андреем Григорьевым, известным своей победой в рукопашном бою с военнослужащим ВСУ в зоне спецоперации. Их встреча состоялась в Москве, сообщил писатель Захар Прилепин.
«Сигал тоже немного якут по крови. Видно же. Один народ!» — написал в своем telegram-канале Прилепин, опубликовавший их совместное фото
Ранее Стивен Сигал заявил, что готов сражаться на российской стороне в СВО. Также он отметил, что умрет за президента страны Владимира Путина.
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