Юрист напомнил о правилах техосмотра в 2025 году

Прохождение техосмотра для частных автовладельцев теперь носит добровольный характер, за исключением случаев постановки на учет автомобилей старше четырех лет. Об этом сообщил юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Таким образом, прохождение техосмотра для обычных граждан-автовладельцев стало добровольным. Наличие действующей диагностической карты о пройденном техосмотре потребуется лишь в случае постановки на учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца такого транспортного средства», — объяснил Хаминский в беседе с РИА Новости.
Хаминский также подчеркнул, что техосмотр остается необязательным для водителей, которые используют свои транспортные средства исключительно для личных нужд. Они не должны заниматься предоставлением услуг на своем автомобиле, например, в качестве такси.
В 2025 году в России увеличится стоимость технического осмотра автомобилей. Причиной этого стали инфляционные процессы и введение 25% налога на добавленную стоимость, заявил Игорь Моржаретто, член общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Министерства транспорта. Он предположил, что цена на услугу увеличится не более чем на 20%.
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