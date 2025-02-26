26 февраля 2025

Юрист напомнил о правилах техосмотра в 2025 году

Юрист Хаминский: техосмотр в 2025 году для россиян носит добровольный характер
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Техосмотр остается добровольным для автовладельцев, использующих транспорт исключительно в личных целях
Техосмотр остается добровольным для автовладельцев, использующих транспорт исключительно в личных целях Фото:

Прохождение техосмотра для частных автовладельцев теперь носит добровольный характер, за исключением случаев постановки на учет автомобилей старше четырех лет. Об этом сообщил юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Таким образом, прохождение техосмотра для обычных граждан-автовладельцев стало добровольным. Наличие действующей диагностической карты о пройденном техосмотре потребуется лишь в случае постановки на учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца такого транспортного средства», — объяснил Хаминский в беседе с РИА Новости.

Хаминский также подчеркнул, что техосмотр остается необязательным для водителей, которые используют свои транспортные средства исключительно для личных нужд. Они не должны заниматься предоставлением услуг на своем автомобиле, например, в качестве такси.

В 2025 году в России увеличится стоимость технического осмотра автомобилей. Причиной этого стали инфляционные процессы и введение 25% налога на добавленную стоимость, заявил Игорь Моржаретто, член общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Министерства транспорта. Он предположил, что цена на услугу увеличится не более чем на 20%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прохождение техосмотра для частных автовладельцев теперь носит добровольный характер, за исключением случаев постановки на учет автомобилей старше четырех лет. Об этом сообщил юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. «Таким образом, прохождение техосмотра для обычных граждан-автовладельцев стало добровольным. Наличие действующей диагностической карты о пройденном техосмотре потребуется лишь в случае постановки на учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца такого транспортного средства», — объяснил Хаминский в беседе с РИА Новости. Хаминский также подчеркнул, что техосмотр остается необязательным для водителей, которые используют свои транспортные средства исключительно для личных нужд. Они не должны заниматься предоставлением услуг на своем автомобиле, например, в качестве такси. В 2025 году в России увеличится стоимость технического осмотра автомобилей. Причиной этого стали инфляционные процессы и введение 25% налога на добавленную стоимость, заявил Игорь Моржаретто, член общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Министерства транспорта. Он предположил, что цена на услугу увеличится не более чем на 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...