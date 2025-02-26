В Госдуме раскрыли, сколько выплатят ветеранам ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны в апреле-мае. Выплаты будут производиться автоматически, без необходимости подачи каких-либо заявлений или других форм обращений, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«Никаких заявлений, СМС, телефонных звонков не будет. Выплаты ко Дню Победы производятся в проактивном режиме», — цитируют Бессараб РИА Новости.
Помимо ветеранов Великой Отечественной войны, указ президента распространяется и на другие категории граждан, пострадавших от военных действий. К ним относятся узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, а также вдовы военнослужащих, погибших во время конфликтов с Финляндией и Японией.
Ранее URA.RU рассказало о том, ветераны Томской области в честь 80-летнего юбилея Великой Победы получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава региона Владимир Мазур. Он также напомнил, что с прошлого года участникам и инвалидам войны выплачиваются дополнительные 10 тысяч рублей каждый месяц.
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