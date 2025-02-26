26 февраля 2025

В Госдуме раскрыли, сколько выплатят ветеранам ко Дню Победы

Бессараб: ветераны ВОВ получат по 80 тысяч рублей ко Дню Победы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выплаты ко Дню Победы будут производиться без заявлений
Выплаты ко Дню Победы будут производиться без заявлений Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны в апреле-мае. Выплаты будут производиться автоматически, без необходимости подачи каких-либо заявлений или других форм обращений, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Никаких заявлений, СМС, телефонных звонков не будет. Выплаты ко Дню Победы производятся в проактивном режиме», — цитируют Бессараб РИА Новости.

Помимо ветеранов Великой Отечественной войны, указ президента распространяется и на другие категории граждан, пострадавших от военных действий. К ним относятся узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, а также вдовы военнослужащих, погибших во время конфликтов с Финляндией и Японией.

Ранее URA.RU рассказало о том, ветераны Томской области в честь 80-летнего юбилея Великой Победы получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава региона Владимир Мазур. Он также напомнил, что с прошлого года участникам и инвалидам войны выплачиваются дополнительные 10 тысяч рублей каждый месяц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны в апреле-мае. Выплаты будут производиться автоматически, без необходимости подачи каких-либо заявлений или других форм обращений, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. «Никаких заявлений, СМС, телефонных звонков не будет. Выплаты ко Дню Победы производятся в проактивном режиме», — цитируют Бессараб РИА Новости. Помимо ветеранов Великой Отечественной войны, указ президента распространяется и на другие категории граждан, пострадавших от военных действий. К ним относятся узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, а также вдовы военнослужащих, погибших во время конфликтов с Финляндией и Японией. Ранее URA.RU рассказало о том, ветераны Томской области в честь 80-летнего юбилея Великой Победы получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава региона Владимир Мазур. Он также напомнил, что с прошлого года участникам и инвалидам войны выплачиваются дополнительные 10 тысяч рублей каждый месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...