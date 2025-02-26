Юра Борисов засветился на главных экранах Нью-Йорка

На Таймс-сквер в Нью-Йорке был представлен новый арт-проект мультимедиа студии RAKETAMEDIA, вдохновленный образом Юры Борисова, номинированного на премию «Оскар». Об этом сообщили в пресс-службе студии. Проект стал частью международного фестиваля Art Innovation и представляет собой уникальное сочетание советских архитектурных элементов и образа типичного героя «с района».
«Мультимедиа студия RAKETAMEDIA представила новый арт-проект на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке. С помощью технологии Naked-Eye на фоне современных небоскребов возникли советские панельные дома, а на крыше одного из них — типичный герой „с района“, вдохновленный образом Юры Борисова, номинированного на премию „Оскар“, — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Креативный директор RAKETAMEDIA Антон Сакара, подчеркнул культурное значение проекта: «Это наш способ поддержать тех, кто сегодня представляет нашу культуру на мировой арене. При помощи медиаискусства мы попытались показать, что Таймс-сквер в Нью-Йорке является пересечением цивилизаций и культурных кодов, вдохновляющий мир на создание новых творческих продуктов, в том числе в области кинематографа», — сказал он.
Турецкая актриса Ханде Эрчел, которая в 2020 году была признана «Самой красивой женщиной мира», выразила желание познакомиться с работами Борисова. Он недавно получил номинацию на премию «Оскар» за свою роль в киноленте «Анора», снятой американским режиссером Шоном Бейкером.
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