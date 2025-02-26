26 февраля 2025

Депутат Колунов: в РФ ужесточат требования к отопительному сезону

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство с 1 марта сможет устанавливать критерии надежности теплоснабжения потребителей
Правительство с 1 марта сможет устанавливать критерии надежности теплоснабжения потребителей Фото:

С начала марта правительство РФ примет меры для установления критериев надежности теплоснабжения для потребителей. Также будет уточнена роль муниципальных органов в подготовке к отопительному сезону и в процессе оценки готовности организаций, обеспечивающих теплом, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

«Правительство с 1 марта сможет устанавливать критерии надежности теплоснабжения потребителей, уточнять полномочия муниципалитетов в части обеспечения готовности к отопительному периоду», — сказал Колунов в беседе с РИА Новости. Он выразил надежду, что новый закон принесет улучшение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и поможет предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. 

С 1 марта вводится новый порядок оплаты за отопление: платежи будут осуществляться только в те месяцы, когда происходит подача тепла. Это означает, что внедрение схемы равномерной оплаты отопления, рассчитанной на все годовое потребление и разделенной на 12 частей, более не будет практиковаться в регионах.

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С начала марта правительство РФ примет меры для установления критериев надежности теплоснабжения для потребителей. Также будет уточнена роль муниципальных органов в подготовке к отопительному сезону и в процессе оценки готовности организаций, обеспечивающих теплом, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов. «Правительство с 1 марта сможет устанавливать критерии надежности теплоснабжения потребителей, уточнять полномочия муниципалитетов в части обеспечения готовности к отопительному периоду», — сказал Колунов в беседе с РИА Новости. Он выразил надежду, что новый закон принесет улучшение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и поможет предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.  С 1 марта вводится новый порядок оплаты за отопление: платежи будут осуществляться только в те месяцы, когда происходит подача тепла. Это означает, что внедрение схемы равномерной оплаты отопления, рассчитанной на все годовое потребление и разделенной на 12 частей, более не будет практиковаться в регионах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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