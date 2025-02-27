Ушедшая из РФ Sony Pictures требует от киносетей миллиард

Экс-представительство Sony Pictures в России подало иск против ведущих российски киносетей, чтобы вернуть почти один миллиард рублей по договорам, которые были заключены еще с 2022 года. Эта информация следует из данных картотеки арбитражных дел.
«Компания „Контент-клуб“, бывшая „Сони пикчерс продакшнс энд релизинг“, которая до 2022 года работала как представительство голливудской студии Sony Pictures в России, подала два десятка исков к российским киносетям на общую сумму один миллиард рублей», — говорится в данных картотеки. Информацию передает РБК.
В списке ответчиков находятся ведущие кинотеатральные сети России. Иски от «Контент-клуба» были зарегистрированы 10 и 17 февраля. Большинство из них находится на начальной стадии рассмотрения, а некоторые были приостановлены из-за несоответствий в процедуре подачи. Самый крупный иск, на сумму 436,4 млн рублей, направлен против объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк», которая является крупнейшей в стране. Также экс-представительство Sony Pictures требует 71,6 млн рублей от кинотеатральной сети «Каро». Иски на суммы 176 млн рублей и почти 26 млн рублей были поданы соответственно против «Киномакс» и «Синема Стар». Кроме того, предъявлены требования меньшей величины к таким юридическим лицам, как сети Goodwin Cinema, «Люмен», «Премьер зал», «Мираж Синема», а также к некоторым торгово-развлекательным центрам с кинотеатрами, включая «Рига-Молл» в Красногорске. Общая сумма требований по всем двадцати искам превышает 980 млн рублей.
Претензии бывшего представительства Sony Pictures связывают с задолженностями российских киносетей по показу фильмов американской студии до ее ухода из России. Так, в документации по искам против «Синема парка» и «Мираж Синема» указывается, что требования связаны с взысканием основного долга и процентов по контракту, заключенному в декабре 2019 года. Также в иске к «Синема Стар» говорится о взыскании долга по рамочному лицензионному соглашению, которое регулирует стандартные условия публичных показов фильмов от января 2020 года.
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