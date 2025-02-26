В селе Утятское простятся с погибшим на СВО бойце Александром Ульяновым
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Курганской области простятся с военнослужащим Александром Ульяновым, погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Притобольного муниципального округа.
«Выражаем искренние слова соболезнования близким в связи с гибелью участника СВО — Ульянова Александра Анатольевича. Ему был 51 год» — сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
В зону СВО Ульянов уходил в апреле 2024 года. Прощание с военнослужащим пройдет 28 февраля в 11:00 часов в селе Утятское около Богоявленского храма.
Житель села Утятское Александр Ульянов погиб в зоне СВО
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