26 февраля 2025

Курганцы простятся с бойцом Ульяновым, погибшим на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В селе Утятское простятся с погибшим на СВО бойце Александром Ульяновым
В селе Утятское простятся с погибшим на СВО бойце Александром Ульяновым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области простятся с военнослужащим Александром Ульяновым, погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Притобольного муниципального округа.

«Выражаем искренние слова соболезнования близким в связи с гибелью участника СВО — Ульянова Александра Анатольевича. Ему был 51 год» — сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В зону СВО Ульянов уходил в апреле 2024 года. Прощание с военнослужащим пройдет 28 февраля в 11:00 часов в селе Утятское около Богоявленского храма.

Житель села Утятское Александр Ульянов погиб в зоне СВО
Житель села Утятское Александр Ульянов погиб в зоне СВО
Фото:

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В Курганской области простятся с военнослужащим Александром Ульяновым, погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Притобольного муниципального округа. «Выражаем искренние слова соболезнования близким в связи с гибелью участника СВО — Ульянова Александра Анатольевича. Ему был 51 год» — сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». В зону СВО Ульянов уходил в апреле 2024 года. Прощание с военнослужащим пройдет 28 февраля в 11:00 часов в селе Утятское около Богоявленского храма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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