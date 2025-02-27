Instagram* сломался: вместо приколов в Reels пользователям попадаются порно и сцены насилия

В Instagram* Reels из-за сбоя стал массово появляться шокирующий контент
© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи соцсети отмечают, что подавляющая часть видео идет с пометкой «потенциально неприемлемый контент»
Пользователи соцсети отмечают, что подавляющая часть видео идет с пометкой «потенциально неприемлемый контент» Фото:

Пользователи социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) столкнулись с массовым сбоем в алгоритмах модерации, из-за чего у них в рекомендациях Reels (формат коротких видео) начали появляться множество публикаций с шокирующим контентом, включая сцены насилия, порно и убийства. Проблема начала набирать актуальность с вечера 26 февраля.

«Пользователи Instagram* жалуются в других соцсетях на то, что их лента переполнена кадрами убийств, изнасилований, пыток и откровенных сцен», — пишет издание Android Police. Так, инженер-разработчик из Индии поделился снимком экрана, который показывает, что большинство видеороликов на этой платформе помечены как «потенциально неприемлемый контент». Другие пользователи же жалуются на беспорядочный набор шокирующих материалов в своей ленте. 

Многие российские пользователи Instagram до сих пор отмечают появление в их ленте Reels рекомендаций с шокирующим контентом, который ранее никогда не появлялся на их аккаунтах. На данный момент компания Meta, владеющая соцсетью, не предоставила официальных комментариев по данной ситуации.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

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Пользователи социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) столкнулись с массовым сбоем в алгоритмах модерации, из-за чего у них в рекомендациях Reels (формат коротких видео) начали появляться множество публикаций с шокирующим контентом, включая сцены насилия, порно и убийства. Проблема начала набирать актуальность с вечера 26 февраля. «Пользователи Instagram* жалуются в других соцсетях на то, что их лента переполнена кадрами убийств, изнасилований, пыток и откровенных сцен», — пишет издание Android Police. Так, инженер-разработчик из Индии поделился снимком экрана, который показывает, что большинство видеороликов на этой платформе помечены как «потенциально неприемлемый контент». Другие пользователи же жалуются на беспорядочный набор шокирующих материалов в своей ленте.  Многие российские пользователи Instagram до сих пор отмечают появление в их ленте Reels рекомендаций с шокирующим контентом, который ранее никогда не появлялся на их аккаунтах. На данный момент компания Meta, владеющая соцсетью, не предоставила официальных комментариев по данной ситуации. *Instagram принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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