Пять жителей Челябинской области появятся в эфире шоу «Богатырские игры» на канале СТС. Как сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала, пять героев Челябинской области поборются за титул «Богатырь всея Руси». Среди них звезда сериала Молодежка» Иван Жвакин, чемпионка мира по шахбоксу Амина Ахмадулина, художник Сергей Талайков, призер гонок с препятствиями Антон Тетерев и участница турниров Шварценеггера Екатерина Зайцева», — сообщили URA.RU на СТС.
Челябинцы появятся в эфире вечером 9 марта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе, в новом сезоне в число испытаний включили планку на выживание, разматывание километровых клубков, бои с колотушками, кручение рыбацкой сетки весом в тонну, толкание 115-килограммовой стены и удерживание тяжелых бревен.
Шоу ведет уроженец Усть-Катава Дмитрий Масленников. О том, что участницей шоу стала Зайцева, отметившая свой день рождения на съемках шоу, стало известно ранее.
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