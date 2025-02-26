26 февраля 2025

Пять челябинцев покажут в эфире богатырского шоу на СТС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В шоу «Богатырские игры» попали сразу пять челябинцев
В шоу «Богатырские игры» попали сразу пять челябинцев Фото:

Пять жителей Челябинской области появятся в эфире шоу «Богатырские игры» на канале СТС. Как сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала, пять героев Челябинской области поборются за титул «Богатырь всея Руси». Среди них звезда сериала Молодежка» Иван Жвакин, чемпионка мира по шахбоксу Амина Ахмадулина, художник Сергей Талайков, призер гонок с препятствиями Антон Тетерев и участница турниров Шварценеггера Екатерина Зайцева», — сообщили URA.RU на СТС.

Челябинцы появятся в эфире вечером 9 марта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе, в новом сезоне в число испытаний включили планку на выживание, разматывание километровых клубков, бои с колотушками, кручение рыбацкой сетки весом в тонну, толкание 115-килограммовой стены и удерживание тяжелых бревен.

Шоу ведет уроженец Усть-Катава Дмитрий Масленников. О том, что участницей шоу стала Зайцева, отметившая свой день рождения на съемках шоу, стало известно ранее. 

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Пять жителей Челябинской области появятся в эфире шоу «Богатырские игры» на канале СТС. Как сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала, пять героев Челябинской области поборются за титул «Богатырь всея Руси». Среди них звезда сериала Молодежка» Иван Жвакин, чемпионка мира по шахбоксу Амина Ахмадулина, художник Сергей Талайков, призер гонок с препятствиями Антон Тетерев и участница турниров Шварценеггера Екатерина Зайцева», — сообщили URA.RU на СТС. Челябинцы появятся в эфире вечером 9 марта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе, в новом сезоне в число испытаний включили планку на выживание, разматывание километровых клубков, бои с колотушками, кручение рыбацкой сетки весом в тонну, толкание 115-килограммовой стены и удерживание тяжелых бревен. Шоу ведет уроженец Усть-Катава Дмитрий Масленников. О том, что участницей шоу стала Зайцева, отметившая свой день рождения на съемках шоу, стало известно ранее. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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