26 февраля 2025

После обысков в вузе Кургана десятки мигрантов временно лишились свободы

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В КГУ прошли обыски
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новость из сюжета
Обыски и выборы ректора в КГУ

В Кургане около 20 студентов филиала КГУ — Курганской сельскохозяйственной академии имени Т. С. Мальцева (КГСХА) отправились в Центр временного содержания иностранных граждан. Нарушения их пребывания в России вскрылись в ходе обысков в КГУ. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров близких к силовому блоку.

«Пока около 20 человек отправлены в Центр временного содержания иностранных граждан. Причина связана с тем, что они нарушили правила пребывания в России. После разбирательств некоторых ждет выдворение из страны», — говорят источники.

Они так же пояснили, что следственные действия в КГУ продолжаются. Среди студентов также вероятно есть фигуранты уголовного дела, связанного с организацией незаконной миграции, совершенной организованной группой.

В пресс-службу УМВД России по Курганской области направлен запрос. После получения ответа информация будет дополнена. В университете вопросы URA.RU оставили без комментариев. 

Ранее в Курганском государственном университете началась проверка силовыми ведомствами по подозрению в незаконной миграции. Согласно источникам, вуз мог заниматься оформлением иностранных студентов на обучение, которые на деле не учились, а работали. Накануне на два месяца была арестована и.о. директора Лесниковского филиала КГУ Светлана Сажина. Ее обвиняют в организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий.

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В Кургане около 20 студентов филиала КГУ — Курганской сельскохозяйственной академии имени Т. С. Мальцева (КГСХА) отправились в Центр временного содержания иностранных граждан. Нарушения их пребывания в России вскрылись в ходе обысков в КГУ. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров близких к силовому блоку. «Пока около 20 человек отправлены в Центр временного содержания иностранных граждан. Причина связана с тем, что они нарушили правила пребывания в России. После разбирательств некоторых ждет выдворение из страны», — говорят источники. Они так же пояснили, что следственные действия в КГУ продолжаются. Среди студентов также вероятно есть фигуранты уголовного дела, связанного с организацией незаконной миграции, совершенной организованной группой. В пресс-службу УМВД России по Курганской области направлен запрос. После получения ответа информация будет дополнена. В университете вопросы URA.RU оставили без комментариев.  Ранее в Курганском государственном университете началась проверка силовыми ведомствами по подозрению в незаконной миграции. Согласно источникам, вуз мог заниматься оформлением иностранных студентов на обучение, которые на деле не учились, а работали. Накануне на два месяца была арестована и.о. директора Лесниковского филиала КГУ Светлана Сажина. Ее обвиняют в организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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