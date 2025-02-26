После обысков в вузе Кургана десятки мигрантов временно лишились свободы

В Кургане около 20 студентов филиала КГУ — Курганской сельскохозяйственной академии имени Т. С. Мальцева (КГСХА) отправились в Центр временного содержания иностранных граждан. Нарушения их пребывания в России вскрылись в ходе обысков в КГУ. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров близких к силовому блоку.
«Пока около 20 человек отправлены в Центр временного содержания иностранных граждан. Причина связана с тем, что они нарушили правила пребывания в России. После разбирательств некоторых ждет выдворение из страны», — говорят источники.
Они так же пояснили, что следственные действия в КГУ продолжаются. Среди студентов также вероятно есть фигуранты уголовного дела, связанного с организацией незаконной миграции, совершенной организованной группой.
В пресс-службу УМВД России по Курганской области направлен запрос. После получения ответа информация будет дополнена. В университете вопросы URA.RU оставили без комментариев.
Ранее в Курганском государственном университете началась проверка силовыми ведомствами по подозрению в незаконной миграции. Согласно источникам, вуз мог заниматься оформлением иностранных студентов на обучение, которые на деле не учились, а работали. Накануне на два месяца была арестована и.о. директора Лесниковского филиала КГУ Светлана Сажина. Ее обвиняют в организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий.
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