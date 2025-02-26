Арестованный глава «Гортранса» Екатеринбурга попросился домой

Арестованный по делу о коррупции руководитель екатеринбургского «Гортранса» Сергей Нугаев попросил перевести его под домашний арест. Свердловский облсуд просьбу отклонил, передает корреспондент URA.RU.
Нугаева задержали 13 февраля на рабочем месте. Операцию проводили оперативники ФСБ. Ему вменяют взятку 160 тысяч рублей от руководителя «Спецатомремсервиса» («САРС», занимается ремонтом автобусов) Евгения Пильникова.
Нугаев свою вину не признает. Его дело строится на показаниях неких свидетелей, знает источник URA.RU.
15 февраля суд отправил Нугаева под стражу на два месяца. Уже решено, что его место займет главный инженер «Гортранса» Михаил Щипанов. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
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