«Вывели в наручниках»: как задерживали главу «Гортранса» Екатеринбурга

Правоохранители ворвались в кабинет к руководителю екатеринбургского «Гортранса» Сергею Нугаеву днем 13 февраля. Затем его в наручниках вывели из здания. Об этом URA.RU сообщил сотрудник предприятия, ставший свидетелем силовой операции.
«Силовики приехали в районе 15 часов. Их было много, оружия не видел. Все были в гражданском. Зашли и сразу направились в кабинет к директору. Спустя время вывели его в наручниках», — сказал собеседник агентства.
Нугаеву, по данным URA.RU, вменяют взятку (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его взяли с поличным при получении 160 тысяч рублей. Операцию проводило региональное УФСБ (в ведомстве это не подтвердили, но и не опровергли). Предположительно, деньги ему мог передать директор «Спецатомремсервиса» (занимается ремонтом автобусов) Евгений Пильников. В компании не смогли прокомментировать эти сведения. Место Нугаева займет главный инженер предприятия Михаил Щипанов, сообщает источник агентства.
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