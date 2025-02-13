13 февраля 2025

«Вывели в наручниках»: как задерживали главу «Гортранса» Екатеринбурга

Главу «Гортранса» Екатеринбурга задержали в кабинете 13 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание муниципального унитарного предприятия «Городской транспорт». Екатеринбург , гортранс
Силовая операция прошла днем 13 февраля Фото:
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Правоохранители ворвались в кабинет к руководителю екатеринбургского «Гортранса» Сергею Нугаеву днем 13 февраля. Затем его в наручниках вывели из здания. Об этом URA.RU сообщил сотрудник предприятия, ставший свидетелем силовой операции.

«Силовики приехали в районе 15 часов. Их было много, оружия не видел. Все были в гражданском. Зашли и сразу направились в кабинет к директору. Спустя время вывели его в наручниках», — сказал собеседник агентства.

Нугаеву, по данным URA.RU, вменяют взятку (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его взяли с поличным при получении 160 тысяч рублей. Операцию проводило региональное УФСБ (в ведомстве это не подтвердили, но и не опровергли). Предположительно, деньги ему мог передать директор «Спецатомремсервиса» (занимается ремонтом автобусов) Евгений Пильников. В компании не смогли прокомментировать эти сведения. Место Нугаева займет главный инженер предприятия Михаил Щипанов, сообщает источник агентства.

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Правоохранители ворвались в кабинет к руководителю екатеринбургского «Гортранса» Сергею Нугаеву днем 13 февраля. Затем его в наручниках вывели из здания. Об этом URA.RU сообщил сотрудник предприятия, ставший свидетелем силовой операции. «Силовики приехали в районе 15 часов. Их было много, оружия не видел. Все были в гражданском. Зашли и сразу направились в кабинет к директору. Спустя время вывели его в наручниках», — сказал собеседник агентства. Нугаеву, по данным URA.RU, вменяют взятку (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его взяли с поличным при получении 160 тысяч рублей. Операцию проводило региональное УФСБ (в ведомстве это не подтвердили, но и не опровергли). Предположительно, деньги ему мог передать директор «Спецатомремсервиса» (занимается ремонтом автобусов) Евгений Пильников. В компании не смогли прокомментировать эти сведения. Место Нугаева займет главный инженер предприятия Михаил Щипанов, сообщает источник агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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