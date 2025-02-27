Песков честно ответил, когда в России разблокируют YouTube и Instagram*

Вопрос разблокировки соцсетей Instagram и Facebook* (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и видеоплатформы YouTube в России не связан с уровнем доверия между РФ и США, ключевым фактором является соблюдение российских законов этими площадками. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это же не связано с доверием, это связано с выполнением законов Российской Федерации. Как бы доверия у нас с американцами не было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. И, собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия, надо выполнить законы и возвращаться в Российскую Федерацию», — подчеркнул Песков в интервью журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву. Оно опубликовано в telegram-канале корреспондента.
Ранее сообщалось, что Instagram и Facebook не планируют возобновлять свою деятельность в России даже после возможного снятия санкций. По информации telegram-канала Mash, несмотря на улучшение дипломатических отношений между РФ и США, руководство и владельцы данных социальных сетей не намерены соответствовать требованиям российского законодательства и интегрироваться в юридическую систему РФ.
*Instagram и Facebook принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
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