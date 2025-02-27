Песков честно ответил, когда в России разблокируют YouTube и Instagram*

Песков: YouTube и Instagram* разблокируют, когда они будут соблюдать законы РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что заблокированные западные соцсети начнут работать в РФ после выполнения требований законодательства
Песков заявил, что заблокированные западные соцсети начнут работать в РФ после выполнения требований законодательства Фото:

Вопрос разблокировки соцсетей Instagram и Facebook* (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и видеоплатформы YouTube в России не связан с уровнем доверия между РФ и США, ключевым фактором является соблюдение российских законов этими площадками. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это же не связано с доверием, это связано с выполнением законов Российской Федерации. Как бы доверия у нас с американцами не было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. И, собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия, надо выполнить законы и возвращаться в Российскую Федерацию», — подчеркнул Песков в интервью журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву. Оно опубликовано в telegram-канале корреспондента. 

Ранее сообщалось, что Instagram и Facebook не планируют возобновлять свою деятельность в России даже после возможного снятия санкций. По информации telegram-канала Mash, несмотря на улучшение дипломатических отношений между РФ и США, руководство и владельцы данных социальных сетей не намерены соответствовать требованиям российского законодательства и интегрироваться в юридическую систему РФ.

*Instagram и Facebook принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вопрос разблокировки соцсетей Instagram и Facebook* (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и видеоплатформы YouTube в России не связан с уровнем доверия между РФ и США, ключевым фактором является соблюдение российских законов этими площадками. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это же не связано с доверием, это связано с выполнением законов Российской Федерации. Как бы доверия у нас с американцами не было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. И, собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия, надо выполнить законы и возвращаться в Российскую Федерацию», — подчеркнул Песков в интервью журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву. Оно опубликовано в telegram-канале корреспондента.  Ранее сообщалось, что Instagram и Facebook не планируют возобновлять свою деятельность в России даже после возможного снятия санкций. По информации telegram-канала Mash, несмотря на улучшение дипломатических отношений между РФ и США, руководство и владельцы данных социальных сетей не намерены соответствовать требованиям российского законодательства и интегрироваться в юридическую систему РФ. *Instagram и Facebook принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...