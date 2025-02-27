Россельхознадзор обнаружил фальсификацию молока в магазинах Петербурга

В Санкт-Петербурге обнаружена серьезная проблема с качеством молочной продукции. Россельхознадзор провел проверки, результаты которых показали, что многие продукты не соответствуют установленным стандартам. В частности, были выявлены случаи фальсификации ультрапастеризованного молока и несоответствие ГОСТам других молочных изделий. О результатах проверки пишут «Известия».
«Среди производителей указанных товаров не было предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По результатам исследований выявлено 14 положительных проб, три из которых подтвердили фальсификацию питьевого ультрапастеризованного молока», — сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора «Известиям». В исследованиях участвовали восемь образцов молочной продукции и шесть образцов молочных консервов, приобретенных в магазинах Петербурга.
В ответ на обнаруженные нарушения Россельхознадзор направил письма в адреса магазинов с требованием изъять некачественную продукцию из продажи. Также планируется обращение в прокуратуру для организации внеплановых проверок. Ранее проверку качества в магазинах Петербурга не прошла сметана.
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