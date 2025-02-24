Сметана в Петербурге не прошла проверку

Петербургская общественная организация потребителей «Общественный контроль» в преддверии Масленицы провела проверку качества сметаны в Санкт-Петербурге. Ранее проверка коснулась блинов. Результаты оказались тревожными: 60% из десяти проверенных образцов не соответствовали ГОСТу.
«Шесть из десяти образцов сметаны разных торговых марок, приобретенных в магазинах Петербурга и проверенных в Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ „Федеральный центр охраны здоровья животных“, не соответствуют требованиям нормативных документов, а в одном образце молочный жир и вовсе не был обнаружен», — пишет «Общественный контроль» в официальной группе ВКонтакте. Исследование показало, что подделка сметаны — не редкость на рынке. В некоторых образцах были найдены растительные жиры, что является нарушением нормативов. Такие продукты не только могут испортить вкус блюд, но и нанести вред здоровью потребителей.
Производители сметаны заменяют молочный жир более дешевыми растительными жирами, что приводит к ухудшению качества продукта и потенциальным здоровьесберегающим рискам для потребителей. В ходе проверок были выявлены марки, которые систематически не соответствуют заявленным стандартам. Например, продукция торговых марок «Русмолоко» и «Барская кухня» неоднократно попадала в список нарушителей из-за отсутствия в их продукции молочного жира.
При покупке сметаны важно обращать внимание на целостность упаковки и четкость маркировки. Надежные производители указывают полную информацию о составе продукта, включая процентное содержание жира. Среди марок, которые прошли проверку на соответствие стандартам, можно выделить «Пискаревская», «Приневское», «Зеленый берег» и «Лосево». Эти производители подтвердили свою репутацию, предоставив продукцию высокого качества.
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