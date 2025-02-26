Спикер законодательного собрания ХМАО Борис Хохряков оказался противником упразднения сельских дум. Накануне Госдума приняла во втором чтении о муниципальной реформе, который допускает ликвидацию этого уровня системы местного самоуправления. На заседании окружного парламента Борис Хохряков посоветовал не спешить с этим решением на региональном уровне.
«Причесать страну под одну гребенку сложно. Мы работали в обеих структурах, когда я был главой муниципалитета. Было решение, когда не было руководства на уровне поселков и сел, были уполномоченные от района. И это достаточно сложно, когда многие вопросы выходят на уровень главы района. Мне кажется, такое звено должно существовать, иначе на каком-то этапе мы один на один окажемся со всем населением», — уточнил председатель думы.
Муниципальная реформа и упразднение сельских дум и должностей глав поселений обсуждается в ХМАО давно. Уже известны пилотные муниципальные районы, которые первыми протестируют нововведение — это Белоярский и Советский.
Старт реформы в Югре планировался в 2025 году. Однако в конце 2024 года Хохряков на заседании думских комитетов сообщил, что ее отложили до больших выборов 2026 года.
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