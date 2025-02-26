Бунтующие свердловские депутаты отступили в споре с командой губернатора

Депутаты Березовской городской думы (Свердловская область) не стали менять правила выборов мэра, из-за которых конкурсная комиссия (наполовину состоит из представителей губернаторской резиденции) могла лишиться важных полномочий. Вопрос, который должны были рассмотреть на думе днем 27 февраля, сняли с повестки, передает корреспондент URA.RU, также присутствовавший на заседании.
При этом на профильной думской комиссии 20 февраля поправки в регламент одобрили. 25-го уже на объединенном заседании комиссий и комитетов думы перед депутатами выступил полпред губернатора в Южном управленческом округе Владимир Шауракс, который довел позицию: предварительно изменения нужно проверить на соответствие региональному и федеральному законодательству. «Часть норм имеют расширенное толкование, а это является фактором, нарушающим принятие нормативно-правовых документов», — подтвердил URA.RU Шауракс.
Думе рекомендовали получить также экспертизу прокуратуры и государственно-правового департамента свердловского правительства, прежде чем менять правила конкурса. «Мы решили, что вопрос требует дополнительных консультаций и доработок», — прокомментировал корреспонденту спикер думы Алексей Горевой.
Сейчас кандидату в мэры, чтобы выйти в финал конкурса, нужно набрать большинство голосов членов конкурсной комиссии (в нее входят четверо депутатов думы и четыре представителя «области»). Депутаты предлагали поправки, по которым любой участник второго этапа мог быть допущен до голосования думы. Большинство голосов нужно будет в случае, если потребуется исключить кандидата из гонки.
Как ранее объясняло URA.RU, областная власть воспринимала эти возможные поправки как прецедент, которым в дальнейшем могут воспользоваться бунтующие против мэров думы в других городах.
Изменить регламент выборов Березовская дума захотела после того, как в финале конкурса по выборам нового мэра, который завершился 30 января, победила спойлер действующего главы города Евгения Писцова — жена его водителя, чиновница администрации Юлия Маслакова. Но еще в день голосования она заявила самоотвод, а в последующие 15 дней присягу так и не приняла. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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