Бунтующие депутаты лишают полномочий команду губернатора, это поменяет свердловскую политику

Депутаты Березовской городской думы меняют правила конкурса выборов мэра, чтобы подстраховаться перед новым конкурсом. Они хотят лишить конкурсную комиссию, которая наполовину состоит из представителей губернаторской резиденции и подконтрольна ей, возможности выбирать, кого из кандидатов допускать к финальному голосованию. Информация о готовящихся изменениях опубликована на сайте думы.
«Проектом решения предусматриваются изменения в части ответственности конкурсной комиссии за соблюдение сроков проведения конкурса, а также порядка представления кандидатов на должность главы на рассмотрение депутатам. Конкурсная комиссия будет представлять на рассмотрение всех кандидатов, прошедших во второй этап конкурса. Исключение составят кандидаты, в отношении которых принято решение о непредставлении», — говорится в описании поправок.
Если раньше кандидату, чтобы выйти в финал конкурса, нужно было набрать большинство голосов членов конкурсной комиссии (в нее входят четверо депутатов думы и четыре представителя «области»), то после внесения поправок в регламент любой участник второго этапа будет допущен до голосования думы. Большинство голосов нужно будет в случае, если потребуется исключить кандидата из гонки.
Этот вопрос рассмотрели на профильной комиссии в думе 20 февраля. Предполагается, что на ближайшем заседании 27 числа поправки одобрят. Их должны были утвердить еще в августе 2024 года, но в последний момент депутаты сняли вопрос с рассмотрения, желая продемонстрировать окружению главы региона, что готовы договариваться.
Областная власть воспринимала эти возможные поправки как прецедент, которым в дальнейшем могут воспользоваться бунтующие против мэров думы в других городах.
Изначально предполагалось, что нового мэра в Березовском выберут в сентябре, затем конкурс неоднократно переносился — команде губернатора нужно было время, чтобы снять противоречия между действующим мэром Евгением Писцовым и думой. Областные чиновники убеждены, что эскалацию провоцирует один из богатейших депутатов заксо Вячеслав Брозовский (у него с Писцовым давняя вражда). При этом сам Брозовский в частных разговорах это опровергает.
В финале конкурса, который завершился 30 января, победила спойлер Писцова — жена его водителя, чиновница администрации Юлия Маслакова. Но еще в день голосования она заявила самоотвод, а в последующие 15 дней присягу так и не приняла.
«В сложившейся ситуации нет вины думы или конкурсной комиссии. Избрание нового градоначальника состоялось в строгом соответствии с действующими нормативными актами. Однако не состоялось вступление в должность. Высказывания о том, что мы избрали „технического“ кандидата, я считаю не очень разумными и противоречащими самой сути действующего законодательства, предусматривающего конкурентную борьбу... Принимая решение об избрании главы муниципального округа, депутаты рассматривают деловые и личные качества кандидата, его опыт и способность возглавить город», — прокомментировал в свою очередь спикер думы Алексей Горевой. Изменения в регламенте, по его мнению, позволят исключить такие ситуации. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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