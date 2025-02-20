20 февраля 2025

Бунтующие депутаты лишают полномочий команду губернатора, это поменяет свердловскую политику

Дума Березовского меняет правила выборов мэра после сорванного конкурса
© Служба новостей «URA.RU»
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Выбрать мэра в Березовском не могут с сентября 2024 года
Выбрать мэра в Березовском не могут с сентября 2024 года Фото:
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Депутаты Березовской городской думы меняют правила конкурса выборов мэра, чтобы подстраховаться перед новым конкурсом. Они хотят лишить конкурсную комиссию, которая наполовину состоит из представителей губернаторской резиденции и подконтрольна ей, возможности выбирать, кого из кандидатов допускать к финальному голосованию. Информация о готовящихся изменениях опубликована на сайте думы.

«Проектом решения предусматриваются изменения в части ответственности конкурсной комиссии за соблюдение сроков проведения конкурса, а также порядка представления кандидатов на должность главы на рассмотрение депутатам. Конкурсная комиссия будет представлять на рассмотрение всех кандидатов, прошедших во второй этап конкурса. Исключение составят кандидаты, в отношении которых принято решение о непредставлении», — говорится в описании поправок.

Если раньше кандидату, чтобы выйти в финал конкурса, нужно было набрать большинство голосов членов конкурсной комиссии (в нее входят четверо депутатов думы и четыре представителя «области»), то после внесения поправок в регламент любой участник второго этапа будет допущен до голосования думы. Большинство голосов нужно будет в случае, если потребуется исключить кандидата из гонки.

Этот вопрос рассмотрели на профильной комиссии в думе 20 февраля. Предполагается, что на ближайшем заседании 27 числа поправки одобрят. Их должны были утвердить еще в августе 2024 года, но в последний момент депутаты сняли вопрос с рассмотрения, желая продемонстрировать окружению главы региона, что готовы договариваться. 

Областная власть воспринимала эти возможные поправки как прецедент, которым в дальнейшем могут воспользоваться бунтующие против мэров думы в других городах.

Изначально предполагалось, что нового мэра в Березовском выберут в сентябре, затем конкурс неоднократно переносился — команде губернатора нужно было время, чтобы снять противоречия между действующим мэром Евгением Писцовым и думой. Областные чиновники убеждены, что эскалацию провоцирует один из богатейших депутатов заксо Вячеслав Брозовский (у него с Писцовым давняя вражда). При этом сам Брозовский в частных разговорах это опровергает.

Юлия Маслакова присягу принимать отказалась
Юлия Маслакова присягу принимать отказалась
Фото:

В финале конкурса, который завершился 30 января, победила спойлер Писцова — жена его водителя, чиновница администрации Юлия Маслакова. Но еще в день голосования она заявила самоотвод, а в последующие 15 дней присягу так и не приняла.

«В сложившейся ситуации нет вины думы или конкурсной комиссии. Избрание нового градоначальника состоялось в строгом соответствии с действующими нормативными актами. Однако не состоялось вступление в должность. Высказывания о том, что мы избрали „технического“ кандидата, я считаю не очень разумными и противоречащими самой сути действующего законодательства, предусматривающего конкурентную борьбу... Принимая решение об избрании главы муниципального округа, депутаты рассматривают деловые и личные качества кандидата, его опыт и способность возглавить город», — прокомментировал в свою очередь спикер думы Алексей Горевой. Изменения в регламенте, по его мнению, позволят исключить такие ситуации. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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Депутаты Березовской городской думы меняют правила конкурса выборов мэра, чтобы подстраховаться перед новым конкурсом. Они хотят лишить конкурсную комиссию, которая наполовину состоит из представителей губернаторской резиденции и подконтрольна ей, возможности выбирать, кого из кандидатов допускать к финальному голосованию. Информация о готовящихся изменениях опубликована на сайте думы. «Проектом решения предусматриваются изменения в части ответственности конкурсной комиссии за соблюдение сроков проведения конкурса, а также порядка представления кандидатов на должность главы на рассмотрение депутатам. Конкурсная комиссия будет представлять на рассмотрение всех кандидатов, прошедших во второй этап конкурса. Исключение составят кандидаты, в отношении которых принято решение о непредставлении», — говорится в описании поправок. Если раньше кандидату, чтобы выйти в финал конкурса, нужно было набрать большинство голосов членов конкурсной комиссии (в нее входят четверо депутатов думы и четыре представителя «области»), то после внесения поправок в регламент любой участник второго этапа будет допущен до голосования думы. Большинство голосов нужно будет в случае, если потребуется исключить кандидата из гонки. Этот вопрос рассмотрели на профильной комиссии в думе 20 февраля. Предполагается, что на ближайшем заседании 27 числа поправки одобрят. Их должны были утвердить еще в августе 2024 года, но в последний момент депутаты сняли вопрос с рассмотрения, желая продемонстрировать окружению главы региона, что готовы договариваться. Изначально предполагалось, что нового мэра в Березовском выберут в сентябре, затем конкурс неоднократно переносился — команде губернатора нужно было время, чтобы снять противоречия между действующим мэром Евгением Писцовым и думой. Областные чиновники убеждены, что эскалацию провоцирует один из богатейших депутатов заксо Вячеслав Брозовский (у него с Писцовым давняя вражда). При этом сам Брозовский в частных разговорах это опровергает. В финале конкурса, который завершился 30 января, победила спойлер Писцова — жена его водителя, чиновница администрации Юлия Маслакова. Но еще в день голосования она заявила самоотвод, а в последующие 15 дней присягу так и не приняла. «В сложившейся ситуации нет вины думы или конкурсной комиссии. Избрание нового градоначальника состоялось в строгом соответствии с действующими нормативными актами. Однако не состоялось вступление в должность. Высказывания о том, что мы избрали „технического“ кандидата, я считаю не очень разумными и противоречащими самой сути действующего законодательства, предусматривающего конкурентную борьбу... Принимая решение об избрании главы муниципального округа, депутаты рассматривают деловые и личные качества кандидата, его опыт и способность возглавить город», — прокомментировал в свою очередь спикер думы Алексей Горевой. Изменения в регламенте, по его мнению, позволят исключить такие ситуации. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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