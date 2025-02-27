В Петербурге двое маленьких детей выпали из окон

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После инцидентов родители детей были доставлены в полицию
После инцидентов родители детей были доставлены в полицию Фото:

В Петербурге за двое суток произошли два трагических инцидента, двое маленьких детей выпали из окон своих квартир и получили серьезные травмы. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«Первый случай произошел в Петергофе на улице Аврова, где трехлетний мальчик упал из окна второго этажа. Второй инцидент случился в Горелово, где из окна четвертого этажа выпал полуторагодовалый мальчик», — пишет АН «Оперативное прикрытие». 

В первом случае, произошедшем 25 февраля, ребенок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. В случае, произошедшем на следующий день, мальчик получил многочисленные внутренние переломы и находится в тяжелом состоянии. Оба ребенка были доставлены в Детскую больницу №1.

После инцидентов родители детей были доставлены в полицию. На мать ребенка из Горелово был составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Также были приняты меры в отношении отца первого ребенка за нарушение миграционного законодательства.

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В Петербурге за двое суток произошли два трагических инцидента, двое маленьких детей выпали из окон своих квартир и получили серьезные травмы. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «Первый случай произошел в Петергофе на улице Аврова, где трехлетний мальчик упал из окна второго этажа. Второй инцидент случился в Горелово, где из окна четвертого этажа выпал полуторагодовалый мальчик», — пишет АН «Оперативное прикрытие».  В первом случае, произошедшем 25 февраля, ребенок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. В случае, произошедшем на следующий день, мальчик получил многочисленные внутренние переломы и находится в тяжелом состоянии. Оба ребенка были доставлены в Детскую больницу №1. После инцидентов родители детей были доставлены в полицию. На мать ребенка из Горелово был составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Также были приняты меры в отношении отца первого ребенка за нарушение миграционного законодательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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