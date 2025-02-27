Временные маршруты с автобусами-гармошками в Перми запустят с 3 марта

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Маршруты №42 и №43 будут работать в часы пик до 1 июня
Маршруты №42 и №43 будут работать в часы пик до 1 июня Фото:

Временные автобусные маршруты №42 и №43 в Кировским и Орджоникидзевском районах Перми начнут работать с понедельника, 3 марта. Об этом напомнили в telegram-канале департамента транспорта Перми.

«Запускаем два временных маршрута в Кировском и Орджоникидзевском районах с 3 марта: №42 „Микрорайон Водники — Центральный рынок“ и №43 „10-й микрорайон — Центральный рынок“. Они будут работать по будням в часы пик и обслуживаться автобусами особо большого класса. Это позволит разгрузить существующие маршруты №15 и №53», — говорится в посте.

Ранее URA.RU рассказывало, что временные маршруты запустят по 1 июня 2025 года. Тогда по условиям контрактов автобусы-гармошки перейдут на маршруты №15 и №53. На новых маршрутах будет работать МУП «Пермгорэлектротранс». 

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Временные автобусные маршруты №42 и №43 в Кировским и Орджоникидзевском районах Перми начнут работать с понедельника, 3 марта. Об этом напомнили в telegram-канале департамента транспорта Перми. «Запускаем два временных маршрута в Кировском и Орджоникидзевском районах с 3 марта: №42 „Микрорайон Водники — Центральный рынок“ и №43 „10-й микрорайон — Центральный рынок“. Они будут работать по будням в часы пик и обслуживаться автобусами особо большого класса. Это позволит разгрузить существующие маршруты №15 и №53», — говорится в посте. Ранее URA.RU рассказывало, что временные маршруты запустят по 1 июня 2025 года. Тогда по условиям контрактов автобусы-гармошки перейдут на маршруты №15 и №53. На новых маршрутах будет работать МУП «Пермгорэлектротранс». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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