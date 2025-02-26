Челябинские эсеры выступили против муниципальной реформы

Депутаты фракции «Справедливой России» на заседании заксобрания Челябинской области отказались поддержать преобразование районов в округа. Как сообщает корреспондент URA.RU, в обоснование такой позиции перед голосованием о преобразовании Ашинского района выступил лидер фракции эсеров Василий Швецов.
Швецов напомнил, что в 2024 году ЗСО отменило двухуровневую систему выборов в гордуму в Челябинске, с ликвидацией райсоветов. Для города-миллионника это, по его словам, было оправдано, но с муниципальными районами все выглядит иначе.
«Грести всех под одну гребенку некорректно. Есть вопросы, которые надо решать на уровне сельских поселений, особенно которые отдаленные. Мы воздержимся от голосования по этому вопросу», — Швецов.
Депутат от Ашинского избирательного округа Александр Решетников (фракция ЕР), не согласился со Швецовым. Он отметил, что тема изменения статуса Ашинского района обсуждалась на публичных слушаниях. Жители проект поддержали. Что касается власти на местах, то в зданиях администрации останутся представители уже окружной власти. Именно к ним и будут обращаться жители для решения проблем. Еще один единоросс, депутат Алексей Денисенко, также поддержал преобразование района в округ. Отдельно Денисенко отметил избыточность сельсоветов в малых поселениях.
«Порой приходится выбирать одного депутата на 12 человек. И бюджета там нет, и идут в депутаты неохотно. Что касается финансов, то все вопросы уже сейчас решаются на районном уровне», — отметил Денисенко.
Несмотря на позицию эсеров, которые воздержались при голосовании за преобразование в округа как Ашинского, так и Кусинского района, постановление о преобразовании было принято. Эти районы стали муниципальными округами.
Преобразование всех районов области в округа было инициировано губернатором региона Алексеем Текслером. В ходе муниципальной реформы в районах упраздняются сельские и городские советы, а администрации населенных пунктов становятся теротделами администраций округов. Переход к одноуровневой системе власти позволяет сэкономить средства на выборы и содержание муниципальных депутатов. В предыдущие годы округами уже стали Коркинский, Саткинский, Пластовский и Нязепетровский районы.
В марте депутатам заксобрания предстоит утвердить преобразование в округа оставшихся районов региона. Реформа должна завершиться в текущем году.
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