Губернатор Куйвашев увеличил размер субсидии на оплату ЖКХ

В Свердловской области увеличили размер субсидии на оплату услуг ЖКХ на 2-8%. Такое решение было принято на заседании правительства под председательством губернатора Евгения Куйвашева, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Принятие нового областного стандарта позволит обеспечить права граждан и осуществить расчет ежемесячного размера субсидий на оплату ЖКУ исходя из фактических размеров ставок платы за содержание жилого помещения, вступивших в силу с 1 января текущего года», — следует из сообщения на сайте правительства. Размер субсидий зависит от коммунальных тарифов каждого муниципалитета.
Средний размер субсидии составляет свыше 1,5 тысячи рублей в месяц, получают около 93 тысяч семей. Общий объем средств, выделенных из областного бюджета на эти цели, составляет 2,2 миллиарда рублей.
Ранее URA.RU сообщало о росте тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2025 года — с нынешних 9,5% минимум до 13%. Муниципалитеты могут поднимать цифру и выше через согласование с Региональной энергетической комиссией. Многие так и сделали — по настоянию регионального минЖКХ, где бьют тревогу: если не повышать тарифы, может случиться коммунальный коллапс.
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