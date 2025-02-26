26 февраля 2025

Губернатор Куйвашев увеличил размер субсидии на оплату ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Из областного бюджета выделили 2,2 миллиарда рублей
Из областного бюджета выделили 2,2 миллиарда рублей Фото:

В Свердловской области увеличили размер субсидии на оплату услуг ЖКХ на 2-8%. Такое решение было принято на заседании правительства под председательством губернатора Евгения Куйвашева, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Принятие нового областного стандарта позволит обеспечить права граждан и осуществить расчет ежемесячного размера субсидий на оплату ЖКУ исходя из фактических размеров ставок платы за содержание жилого помещения, вступивших в силу с 1 января текущего года», — следует из сообщения на сайте правительства. Размер субсидий зависит от коммунальных тарифов каждого муниципалитета.

Средний размер субсидии составляет свыше 1,5 тысячи рублей в месяц, получают около 93 тысяч семей. Общий объем средств, выделенных из областного бюджета на эти цели, составляет 2,2 миллиарда рублей.

Ранее URA.RU сообщало о росте тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2025 года — с нынешних 9,5% минимум до 13%. Муниципалитеты могут поднимать цифру и выше через согласование с Региональной энергетической комиссией. Многие так и сделали — по настоянию регионального минЖКХ, где бьют тревогу: если не повышать тарифы, может случиться коммунальный коллапс.

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В Свердловской области увеличили размер субсидии на оплату услуг ЖКХ на 2-8%. Такое решение было принято на заседании правительства под председательством губернатора Евгения Куйвашева, рассказали в департаменте информполитики региона. «Принятие нового областного стандарта позволит обеспечить права граждан и осуществить расчет ежемесячного размера субсидий на оплату ЖКУ исходя из фактических размеров ставок платы за содержание жилого помещения, вступивших в силу с 1 января текущего года», — следует из сообщения на сайте правительства. Размер субсидий зависит от коммунальных тарифов каждого муниципалитета. Средний размер субсидии составляет свыше 1,5 тысячи рублей в месяц, получают около 93 тысяч семей. Общий объем средств, выделенных из областного бюджета на эти цели, составляет 2,2 миллиарда рублей. Ранее URA.RU сообщало о росте тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2025 года — с нынешних 9,5% минимум до 13%. Муниципалитеты могут поднимать цифру и выше через согласование с Региональной энергетической комиссией. Многие так и сделали — по настоянию регионального минЖКХ, где бьют тревогу: если не повышать тарифы, может случиться коммунальный коллапс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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