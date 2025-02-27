Причиной недомогания посетителей отеля «Фонград» в Миассе стал болеющий ребенок

27 февраля 2025 в 13:24 Размер текста - 17 +

В отеле уверены, что с их стороны никаких нарушений не было Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Причиной вспышки инфекционного заболевания в отеле «Фонград» в Челябинской области мог стать болеющий ротавирусом ребенок, так как все заболевшие посещали детскую комнату. Об этом URA.RU рассказали в самом отеле. «Сегодня специалисты сделали все смывы — со всех комнат, где находились заболевшие, в детской комнате, ресторане, кухне, проверены также все сотрудники. Мы хотим доказать, что со стороны отеля все было в порядке. Скорее всего, кто-то из детей привез ротавирусное заболевание, так как все заболевшие или их дети посещали детскую комнату», — прокомментировала URA.RU в отеле. Результаты будут известные через пару дней. От отдыха в отеле сейчас отказывается лишь незначительная часть клиентов. «Отказы есть, конечно. Это право клиентов. Деньги возвращаем после письменного заявления», — добавил в «Фонграде». В семейном отеле на озере Тургояк 25—26 февраля произошла вспышка инфекционного заболевания. Пострадали 11 человек, в том числе восемь детей, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Проводится проверка по части первой статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной вспышки инфекционного заболевания в отеле «Фонград» в Челябинской области мог стать болеющий ротавирусом ребенок, так как все заболевшие посещали детскую комнату. Об этом URA.RU рассказали в самом отеле. «Сегодня специалисты сделали все смывы — со всех комнат, где находились заболевшие, в детской комнате, ресторане, кухне, проверены также все сотрудники. Мы хотим доказать, что со стороны отеля все было в порядке. Скорее всего, кто-то из детей привез ротавирусное заболевание, так как все заболевшие или их дети посещали детскую комнату», — прокомментировала URA.RU в отеле. Результаты будут известные через пару дней. От отдыха в отеле сейчас отказывается лишь незначительная часть клиентов. «Отказы есть, конечно. Это право клиентов. Деньги возвращаем после письменного заявления», — добавил в «Фонграде». В семейном отеле на озере Тургояк 25—26 февраля произошла вспышка инфекционного заболевания. Пострадали 11 человек, в том числе восемь детей, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Проводится проверка по части первой статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).