Причиной недомогания посетителей отеля «Фонград» в Миассе стал болеющий ребенок

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Летний отдых. Челябинск, вода, озеро, водоем, лето, тургояк, летний отдых, курорт, фонград
В отеле уверены, что с их стороны никаких нарушений не было Фото:

Причиной вспышки инфекционного заболевания в отеле «Фонград» в Челябинской области мог стать болеющий ротавирусом ребенок, так как все заболевшие посещали детскую комнату. Об этом URA.RU рассказали в самом отеле.

«Сегодня специалисты сделали все смывы — со всех комнат, где находились заболевшие, в детской комнате, ресторане, кухне, проверены также все сотрудники. Мы хотим доказать, что со стороны отеля все было в порядке. Скорее всего, кто-то из детей привез ротавирусное заболевание, так как все заболевшие или их дети посещали детскую комнату», — прокомментировала URA.RU в отеле. Результаты будут известные через пару дней.

От отдыха в отеле сейчас отказывается лишь незначительная часть клиентов. «Отказы есть, конечно. Это право клиентов. Деньги возвращаем после письменного заявления», — добавил в «Фонграде».

В семейном отеле на озере Тургояк 25—26 февраля произошла вспышка инфекционного заболевания. Пострадали 11 человек, в том числе восемь детей, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Проводится проверка по части первой статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

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Причиной вспышки инфекционного заболевания в отеле «Фонград» в Челябинской области мог стать болеющий ротавирусом ребенок, так как все заболевшие посещали детскую комнату. Об этом URA.RU рассказали в самом отеле. «Сегодня специалисты сделали все смывы — со всех комнат, где находились заболевшие, в детской комнате, ресторане, кухне, проверены также все сотрудники. Мы хотим доказать, что со стороны отеля все было в порядке. Скорее всего, кто-то из детей привез ротавирусное заболевание, так как все заболевшие или их дети посещали детскую комнату», — прокомментировала URA.RU в отеле. Результаты будут известные через пару дней. От отдыха в отеле сейчас отказывается лишь незначительная часть клиентов. «Отказы есть, конечно. Это право клиентов. Деньги возвращаем после письменного заявления», — добавил в «Фонграде». В семейном отеле на озере Тургояк 25—26 февраля произошла вспышка инфекционного заболевания. Пострадали 11 человек, в том числе восемь детей, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Проводится проверка по части первой статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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