Причиной недомогания посетителей отеля «Фонград» в Миассе стал болеющий ребенок

Причиной вспышки инфекционного заболевания в отеле «Фонград» в Челябинской области мог стать болеющий ротавирусом ребенок, так как все заболевшие посещали детскую комнату. Об этом URA.RU рассказали в самом отеле.
«Сегодня специалисты сделали все смывы — со всех комнат, где находились заболевшие, в детской комнате, ресторане, кухне, проверены также все сотрудники. Мы хотим доказать, что со стороны отеля все было в порядке. Скорее всего, кто-то из детей привез ротавирусное заболевание, так как все заболевшие или их дети посещали детскую комнату», — прокомментировала URA.RU в отеле. Результаты будут известные через пару дней.
От отдыха в отеле сейчас отказывается лишь незначительная часть клиентов. «Отказы есть, конечно. Это право клиентов. Деньги возвращаем после письменного заявления», — добавил в «Фонграде».
В семейном отеле на озере Тургояк 25—26 февраля произошла вспышка инфекционного заболевания. Пострадали 11 человек, в том числе восемь детей, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Проводится проверка по части первой статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).
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