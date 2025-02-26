26 февраля 2025

В семейном отеле на челябинском озере отравились 11 человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В отеле на озере Тургояк семьи отравились пищей
В отеле на озере Тургояк семьи отравились пищей Фото:

В семейном отеле на озере Тургояк возле Миасса Челябинской области произошла вспышка инфекционного заболевания. Пострадали 11 человек, в том числе восемь детей, сообщает пресс-служба регионального СКР.

«Следственным отделом по городу Миасс СУ СК России по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению о вспышке инфекционного заболевания в семейном отеле, расположенном вблизи озера Тургояк. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным следствия, 11 гостей отеля обратились к медикам с жалобами на рвоту и высокую температуру. Восемь из заболевших — дети возрастом до 14 лет. Инцидент произошел 25-26 февраля, все пациенты получаюют амбулаторную помощь, в госпитализации не нуждаются.

Следователи выясняют причины отравления. В рамках проверки будет дана оценка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства сотрудниками отеля.

СК начал проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства
СК начал проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства
Фото:
По предварительным данным, 11 человек отравились пищей
По предварительным данным, 11 человек отравились пищей
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В семейном отеле на озере Тургояк возле Миасса Челябинской области произошла вспышка инфекционного заболевания. Пострадали 11 человек, в том числе восемь детей, сообщает пресс-служба регионального СКР. «Следственным отделом по городу Миасс СУ СК России по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению о вспышке инфекционного заболевания в семейном отеле, расположенном вблизи озера Тургояк. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)», — уточнили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным следствия, 11 гостей отеля обратились к медикам с жалобами на рвоту и высокую температуру. Восемь из заболевших — дети возрастом до 14 лет. Инцидент произошел 25-26 февраля, все пациенты получаюют амбулаторную помощь, в госпитализации не нуждаются. Следователи выясняют причины отравления. В рамках проверки будет дана оценка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства сотрудниками отеля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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