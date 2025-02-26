В семейном отеле на озере Тургояк возле Миасса Челябинской области произошла вспышка инфекционного заболевания. Пострадали 11 человек, в том числе восемь детей, сообщает пресс-служба регионального СКР.
«Следственным отделом по городу Миасс СУ СК России по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению о вспышке инфекционного заболевания в семейном отеле, расположенном вблизи озера Тургояк. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным следствия, 11 гостей отеля обратились к медикам с жалобами на рвоту и высокую температуру. Восемь из заболевших — дети возрастом до 14 лет. Инцидент произошел 25-26 февраля, все пациенты получаюют амбулаторную помощь, в госпитализации не нуждаются.
Следователи выясняют причины отравления. В рамках проверки будет дана оценка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства сотрудниками отеля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!