26 февраля 2025

МЧС опубликовало видео пожара в Сургуте, из которого через окно спасли мать с детьми. Видео

МЧС показало видео пожара в многоэтажке на Набережном проспекте в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спасатели вытащили из горящей квартиры мать с детьми
Спасатели вытащили из горящей квартиры мать с детьми Фото:

МЧС ХМАО опубликовало видео пожара в сургутской многоэтажке на проспекте Набережный. На ролике запечатлено, как спасатели поднялись по лестнице к балкону второго этажа, чтобы эвакуировать из горящей квартиры мать с детьми.

«Слаженные действия огнеборцев позволили оперативно спасти трех человек, в том числе двух детей. Еще 30 человек эвакуировались самостоятельно», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале окружного МЧС.

В тушении пожара участвовали 38 человек личного состава и 10 единиц техники МЧС. Причины возгорания установят дознаватели.

Ранее URA.RU сообщало о самом происшествии. Очевидцы заметили в Сургуте спасателей, вытаскивающих женщину с маленькими детьми из окна балкона задымленной квартиры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МЧС ХМАО опубликовало видео пожара в сургутской многоэтажке на проспекте Набережный. На ролике запечатлено, как спасатели поднялись по лестнице к балкону второго этажа, чтобы эвакуировать из горящей квартиры мать с детьми. «Слаженные действия огнеборцев позволили оперативно спасти трех человек, в том числе двух детей. Еще 30 человек эвакуировались самостоятельно», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале окружного МЧС. В тушении пожара участвовали 38 человек личного состава и 10 единиц техники МЧС. Причины возгорания установят дознаватели. Ранее URA.RU сообщало о самом происшествии. Очевидцы заметили в Сургуте спасателей, вытаскивающих женщину с маленькими детьми из окна балкона задымленной квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...