МЧС ХМАО опубликовало видео пожара в сургутской многоэтажке на проспекте Набережный. На ролике запечатлено, как спасатели поднялись по лестнице к балкону второго этажа, чтобы эвакуировать из горящей квартиры мать с детьми.
«Слаженные действия огнеборцев позволили оперативно спасти трех человек, в том числе двух детей. Еще 30 человек эвакуировались самостоятельно», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале окружного МЧС.
В тушении пожара участвовали 38 человек личного состава и 10 единиц техники МЧС. Причины возгорания установят дознаватели.
Ранее URA.RU сообщало о самом происшествии. Очевидцы заметили в Сургуте спасателей, вытаскивающих женщину с маленькими детьми из окна балкона задымленной квартиры.
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