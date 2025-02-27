Шойгу пословицей прокомментировал гарантии безопасности по Украине

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу пословицей высказался по поводу переговоров о гарантиях безопасности в украинском конфликте. Он сказал следующее: «единожды солгавший, кто тебе поверит». Таким образом Шойгу отметил, что Киев уже дважды нарушал достигнутые договоренности.
«Есть такая старая русская пословица: единожды солгавший, кто ж тебе поверит. А тут не единожды, во всяком случае, по Украине — уже дважды», — заявил Шойгу в рамках переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Его слова передает РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отказывается предоставлять Киеву значительные гарантии безопасности. Эту ответственность он возложил на Европу. При этом, по словам Трампа, США планируют активное сотрудничество с Украиной в сфере редкоземельных элементов, передает деловое издание «Взгляд».
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