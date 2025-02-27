Кремль ответил на обещание Трампа «вернуть как можно больше территорий Украине»

Песков: заявления Трампа по территориям на Украине не повлияют на переговоры
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Нынешнюю администрацию США отличает умение говорить и слушать других, заявил Песков
Нынешнюю администрацию США отличает умение говорить и слушать других, заявил Песков Фото:

Заявление президента США Дональда Трампа о возвращении Украине территорий не повлияет на переговорный процесс. Решения по этому поводу предстоят нелегкие, но нынешняя администрация Вашингтона умеет говорить и слушать, что поможет в переговорном процессе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«То, что мы наблюдаем — это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это важно и это отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей. Никто не говорит, что решения предстоят легкие и быстрые. Но при сохранении политической воли двух сторон, при готовности слышать и слушать друг друга, нам удастся пройти этот рабочий процесс», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Кроме того, в Кремле подчеркнули, что территории, которые стали субъектами РФ и записаны в Конституции, являются неотъемлемой частью России. Подобное является «неоспоримым и не обсуждаемым фактом».

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Заявление президента США Дональда Трампа о возвращении Украине территорий не повлияет на переговорный процесс. Решения по этому поводу предстоят нелегкие, но нынешняя администрация Вашингтона умеет говорить и слушать, что поможет в переговорном процессе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.  «То, что мы наблюдаем — это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это важно и это отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей. Никто не говорит, что решения предстоят легкие и быстрые. Но при сохранении политической воли двух сторон, при готовности слышать и слушать друг друга, нам удастся пройти этот рабочий процесс», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Кроме того, в Кремле подчеркнули, что территории, которые стали субъектами РФ и записаны в Конституции, являются неотъемлемой частью России. Подобное является «неоспоримым и не обсуждаемым фактом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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