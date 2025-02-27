Кремль ответил на обещание Трампа «вернуть как можно больше территорий Украине»

Заявление президента США Дональда Трампа о возвращении Украине территорий не повлияет на переговорный процесс. Решения по этому поводу предстоят нелегкие, но нынешняя администрация Вашингтона умеет говорить и слушать, что поможет в переговорном процессе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«То, что мы наблюдаем — это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это важно и это отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей. Никто не говорит, что решения предстоят легкие и быстрые. Но при сохранении политической воли двух сторон, при готовности слышать и слушать друг друга, нам удастся пройти этот рабочий процесс», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Кроме того, в Кремле подчеркнули, что территории, которые стали субъектами РФ и записаны в Конституции, являются неотъемлемой частью России. Подобное является «неоспоримым и не обсуждаемым фактом».
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