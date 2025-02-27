В Кремле раскрыли URA.RU планы по сотрудничеству РФ и США в Арктике

В Кремле раскрыли планы по сотрудничеству России и США в Арктике
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кремле раскрыли URA.RU планы по сотрудничеству РФ и США в Арктике
В Кремле раскрыли URA.RU планы по сотрудничеству РФ и США в Арктике Фото:

Россия обсуждает с США «широкое поле» сотрудничества. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, что возможно взаимодействие двух стран в том числе а Арктической зоне.

«В Эр-Риярде действительно упоминалось широкое поле для потенциального сотрудничества для компаний России и Америки. Такое поле есть, и есть заинтересованность компаний. Но предметно разговоров нет. Есть озвученная позиция США: сначала урегулирование, потому — экономика. Все нужно решать поэтапно. Наверное, надо набраться терпения», — отметил Песков.

Блумберг пишет, что Россия и США обсуждают возможность совместного освоения в Арктике природных ресурсов и сотрудничества по торговым маршрутам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия обсуждает с США «широкое поле» сотрудничества. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, что возможно взаимодействие двух стран в том числе а Арктической зоне. «В Эр-Риярде действительно упоминалось широкое поле для потенциального сотрудничества для компаний России и Америки. Такое поле есть, и есть заинтересованность компаний. Но предметно разговоров нет. Есть озвученная позиция США: сначала урегулирование, потому — экономика. Все нужно решать поэтапно. Наверное, надо набраться терпения», — отметил Песков. Блумберг пишет, что Россия и США обсуждают возможность совместного освоения в Арктике природных ресурсов и сотрудничества по торговым маршрутам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...