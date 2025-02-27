В Кремле раскрыли URA.RU планы по сотрудничеству РФ и США в Арктике

Россия обсуждает с США «широкое поле» сотрудничества. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, что возможно взаимодействие двух стран в том числе а Арктической зоне.
«В Эр-Риярде действительно упоминалось широкое поле для потенциального сотрудничества для компаний России и Америки. Такое поле есть, и есть заинтересованность компаний. Но предметно разговоров нет. Есть озвученная позиция США: сначала урегулирование, потому — экономика. Все нужно решать поэтапно. Наверное, надо набраться терпения», — отметил Песков.
Блумберг пишет, что Россия и США обсуждают возможность совместного освоения в Арктике природных ресурсов и сотрудничества по торговым маршрутам.
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