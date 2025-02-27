Песков: преследование союзника Путина Додика носит политический характер

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© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что преследование Додика может вызвать дестабилизацию ситуации на Балканах
Песков заявил, что преследование Додика может вызвать дестабилизацию ситуации на Балканах Фото:

Преследование президента Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорада Додика, союзника президента РФ Владимира Путина, имеет политические мотивы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подчеркнув, что ситуация в Сараево вызывает негативную реакцию России. 

«Преследование Додика носит политический характер и направлено не только лично против Додика, но и против всех патриотических сербских сил. Это непозволительно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также добавил, что  преследование Милорада Додика может привести к дестабилизации ситуации на Балканах.

Прокуратура Боснии и Герцеговины 11 августа 2023 года предъявила обвинения Додику за неисполнение решений Высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта. Согласно боснийскому законодательству, за такие действия предусмотрено наказание от шести месяцев до пяти лет лишения свободы. Однако 26 февраля Милорад Додик был приговорен к одному году тюремного заключения.

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Преследование президента Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорада Додика, союзника президента РФ Владимира Путина, имеет политические мотивы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подчеркнув, что ситуация в Сараево вызывает негативную реакцию России.  «Преследование Додика носит политический характер и направлено не только лично против Додика, но и против всех патриотических сербских сил. Это непозволительно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также добавил, что  преследование Милорада Додика может привести к дестабилизации ситуации на Балканах. Прокуратура Боснии и Герцеговины 11 августа 2023 года предъявила обвинения Додику за неисполнение решений Высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта. Согласно боснийскому законодательству, за такие действия предусмотрено наказание от шести месяцев до пяти лет лишения свободы. Однако 26 февраля Милорад Додик был приговорен к одному году тюремного заключения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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