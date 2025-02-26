Союзника Путина приговорили к тюрьме: причины, что известно о конфликте Додика с БиГ

Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик 26 февраля был приговорен к одному году тюрьмы. Причиной называется неподчинение Высокому представителю международного сообщества в стране Кристиану Шмидту. Подробнее о том, был ли Додик союзником российского лидера Владимира Путина и что известно о конфликте с БиГ, — в материале URA.RU.
Додик приговорен к году заключения
Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) приговорил президента Додика к одному году тюремного заключения и запретил ему заниматься политической деятельностью на шесть лет. Причиной стало неподчинение Высокому представителю международного сообщества в стране Кристиану Шмидту.
Решение принято судом первой инстанции. Ожидается, что окончательный вердикт вынесут после рассмотрения апелляций защиты и обвинения в суде второй инстанции.
МИД России выразило серьезные опасения относительно последствий этого приговора. По мнению внешнеполитического ведомства РФ, обвинения против Додика сфабрикованы и направлены против всего сербского народа.
Додик был близким союзником Путина
После победы Владимира Путина в выборах на пост президента России Милорад Додик заявил, что весь сербский народ рад его успеху. В Путине сербы видят великого государственного деятеля и друга, писал Додик в X.
В Казани 21 февраля 2024 года в ходе встречи с Путиным Додик подтвердил крепкие отношения между Республикой Сербской и РФ. Он также выразил благодарность российскому лидеру за понимание сложной ситуации в республике.
23 февраля того же года Додик отметил получение ордена Александра Невского традиционным русским способом. В соцсетях президент Республики Сербской поделился, что эту награду ему вручил Путин.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Додик сделал комплимент Путину. Подытоживая отношения между странами, он подчеркнул, что российский президент является национальным достоянием России.
Политическая деятельность Додика и конфликт с БиГ
По данным АиФ, С 1986 по 1990 годы Милорад Додик занимал должность председателя исполнительного комитета муниципальной ассамблеи города Лакташи. В период Боснийской войны он основал клуб независимых депутатов, который выступал в оппозиции к правящей Сербской демократической партии.
Милорад Додик дважды занимал должность главы правительства РС. 3 октября 2010 года он стал президентом Республики Сербской, а позже его переизбрали в 2014 году. Через четыре года Додик был избран в президиум Боснии и Герцеговины, став его председателем в ноябре 2014.
11 августа 2023 года прокуратура Боснии и Герцеговины выдвинула обвинения против Додика. Ему вменялось невыполнение решений Высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта. За подобные нарушения боснийское законодательство предусматривает наказание от полугода до пяти лет тюремного заключения.
Ранее, 1 июля, Шмидт объявил недействительными законы, принятые парламентом Республики Сербской, которые игнорировали его решения. 1 августа Госдеп США ввел персональные санкции против нескольких высокопоставленных сербских политиков из БиГ, включая членов правительства и парламента Республики Сербской.
Додик, который уже длительное время находится под западными санкциями, не признает Кристиана Шмидта как легитимного Высокого представителя по БиГ. Его назначение в ООН также не поддержали Россия и Китай, что Додик активно использует в своей риторике.
Кто такой Высокий представитель Боснии и Герцеговины
Высокий представитель Боснии и Герцеговины — это должность, учрежденная для реализации Дейтонского мирного соглашения 1995 года. Договор предусматривает прекращение огня между боснийцами и сербами.
Высокий представитель имеет право определять время и место проведения совместных заседаний органов власти Боснии и Герцеговины, принимать временные решения в случае отсутствия согласия между сторонами, а также снимать с должности любых официальных лиц и запрещать им участвовать в выборах или занимать общественные должности.
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