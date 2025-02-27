Мэрия проведет экспертизу по новому ЖК бывшего сити-менеджера Челябинска

Мэрия Челябинска проведет дополнительную экспертизу по стройке ЖК возле Изумрудного карьера, который собирался возводить бывший сити-менеджер Сергей Давыдов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Также будет проведена законность выданных разрешений. Разрешение на строительстве было выдано при прежнем руководстве, когда мэром была Наталья Котова.
«Земельный участок, на котором будет строиться дом, находится в частной собственности. Разрешение на строительство выдано прежней администрацией города 7 октября 2024 года. Застройщик — ООО „Домостроительная компания №1“. Пока история находится в правовой плоскости. Но мы планируем провести дополнительную экспертизу законности выданных разрешений. Будет дана оценка возможности их отмены в рамках действующего законодательства», — сообщили в мэрии.
Строительство пятиэтажного многоквартирного дома планируется в районе дома № 60 по улице Калининградской. При этом, отметили в мэрии, действующие сейчас регламенты Правил землепользования и застройки города не позволяют размещать на смежной территории, в том числе находящейся в частной собственности, многоквартирные жилые дома.
Также в мэрии отметили, что между водным объектом и участком планируемого строительства расположены муниципальные земли и земельные участки, свободные от застройки, поэтому непосредственный доступ к водному объекту и городскому бору сейчас не ограничен и не будет ограничен в будущем.
В октябре 2024 года экс-мэру Челябинска Сергею Давыдову, владеющему компанией «ДСК №1», разрешили строительство жилого комплекса в Центральном районе. Запрос на разрешение строительства ЖК компания направила в начале августа. Согласно документации, кадастровая стоимость участка площадью 4,1 тысячи квадратных метров составила 8,2 миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!