Главная противница мэра Александровска в суде одержала победу над главой

Экс-депутат думы Александровска Марина Зимина в суде доказала, что распоряжение мэра территории Ольги Белобаржевской о ее увольнении с поста директора гимназии было незаконным. Также она отменила приказ о собственной дисквалификации. Об этом URA.RU рассказала сама Зимина, которая год назад уличила Белобаржевскую в сожительстве со своим заместителем.
«Распоряжение об отстранении от должности было основано на решении мирового судьи о моей дисквалификации. Суд состоялся 10 декабря 24 года, а распоряжение мне было вручено 13 декабря 2024 года, то есть решение суда еще не вступило в законную силу. Я сразу обратилась в суд с двумя исками: на незаконность распоряжения и на несогласие с решением суда о дисквалификации. 25 февраля были вынесены оба решения: распоряжение было признано незаконным, дисквалификацию заменили на штраф. Но я намерена обжаловать второе решение, так как не считаю себя виновной», — пояснила экс-депутат.
Марина Зимина была депутатом думы Александровска от КПРФ. Также она возглавляла местную гимназию. Зимина с соратниками находились в оппозиции главе территории, тогда Ольге Лавровой. В 2023 году Зимина подала жалобу в прокуратуру, установив, что Лаврова живет вместе со своим заместителем Владимиром Белобаржевским. Краевая комиссия подтвердила наличие конфликта интересов, но Белобаржевский к тому времени уволился, а местная дума простила Лавровой этот роман. В сентябре глава вышла замуж за бывшего подчиненного и взяла фамилию мужа.
На фоне противостояния с Зиминой Лаврова пыталась уволить ее с должности директора местной гимназии через суд, но у нее получилось не с первой попытки. Сама Марина Зимина поясняет, что в гимназии, которой она руководила, вдруг стало не хватать денег на зарплаты. Их выплачивали, но частями. Ольга Белобаржевская тогда написала жалобу в прокуратуру, обвинив Зимину в превышении лимитов. «Прокурор главу поддержал, я осталась виноватой. После того, как меня отстранили, деньги на выплату зарплаты сразу нашлись. Ощущение, что ситуация была создана искусственно», — говорит Зимина. С тех пор она является безработной, ее не принимают на работу в гимназию даже учителем. На вопрос, должны ли ее восстановить в гимназии, Марина Зимина затруднилась ответить. Ольга Белобаржевская не ответила на звонок URA.RU.
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