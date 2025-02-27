Путин: Россия и США готовы возобновить сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России и США возобновить сотрудничество. Об этом он сообщил в ходе коллегии ФСБ, отметив, что первые контакты России и США внушают определенные надежды.
«РФ и США готовы налаживать сотрудничество», — отметил Путин, трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия 24». Глава государства заявил, что первые взаимодействия с новой администрацией США вызывают оптимизм и виден взаимный интерес к сотрудничеству. Также он отметил, что американские коллеги проявляют прагматизм и обладают реалистичным подходом к решению вопросов, отходя от привычных стереотипов.
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