Путин: Россия и США готовы возобновить сотрудничество

Путин: первые контакты России и США внушают оптимизм
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Путин заявил, что США отказываются от стереотипов для сотрудничества с РФ
Путин заявил, что США отказываются от стереотипов для сотрудничества с РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России и США возобновить сотрудничество. Об этом он сообщил в ходе коллегии ФСБ, отметив, что первые контакты России и США внушают определенные надежды.

«РФ и США готовы налаживать сотрудничество», — отметил Путин, трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия 24». Глава государства заявил, что первые взаимодействия с новой администрацией США вызывают оптимизм и виден взаимный интерес к сотрудничеству. Также он отметил, что американские коллеги проявляют прагматизм и обладают реалистичным подходом к решению вопросов, отходя от привычных стереотипов.

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Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России и США возобновить сотрудничество. Об этом он сообщил в ходе коллегии ФСБ, отметив, что первые контакты России и США внушают определенные надежды. «РФ и США готовы налаживать сотрудничество», — отметил Путин, трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия 24». Глава государства заявил, что первые взаимодействия с новой администрацией США вызывают оптимизм и виден взаимный интерес к сотрудничеству. Также он отметил, что американские коллеги проявляют прагматизм и обладают реалистичным подходом к решению вопросов, отходя от привычных стереотипов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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