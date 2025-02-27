Путин: РФ никогда не отказывалась от мирного решения украинского конфликта

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Путин заявил, что РФ всегда готова решить украинский конфликт мирным путем
Путин заявил, что РФ всегда готова решить украинский конфликт мирным путем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия постоянно поддерживает идею мирного решения украинского конфликта и никогда от нее не отказывалась, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он выразил уверенность в том, что вооруженные силы страны смогли создать необходимые условия для начала продуктивного международного обсуждения.

«Диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе и разумеется, мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказываемся, мирным путем», — сказал Путин во время коллегии ФСБ. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Российский лидер акцентировал внимание на важности международного сотрудничества и диалога в решении не только украинского кризиса, но и других международных конфликтов.

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Россия постоянно поддерживает идею мирного решения украинского конфликта и никогда от нее не отказывалась, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он выразил уверенность в том, что вооруженные силы страны смогли создать необходимые условия для начала продуктивного международного обсуждения. «Диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе и разумеется, мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказываемся, мирным путем», — сказал Путин во время коллегии ФСБ. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Российский лидер акцентировал внимание на важности международного сотрудничества и диалога в решении не только украинского кризиса, но и других международных конфликтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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