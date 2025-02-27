СК возбудил дело из-за травли сына свердловского участника СВО

В Невьянске возбудили дело из-за травли сына участника СВО сверстниками
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчика с отставанием в развитии травят в школе второй год
Мальчика с отставанием в развитии травят в школе второй год Фото:

Следователи Невьянска (Свердловская область) возбудили уголовное дело по статье о халатности из-за травли сверстниками 11-летнего сына участника спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

«Следственным отделом по городу Невьянск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ», — говорится в сообщении. По версии следствия, сверстники долгое травили мальчика. Однако, как считают силовики, руководство школы знало об этой ситуации и не предпринимало необходимых мер.

Мама Полина рассказывала URA.RU, что ее сына Диму, у которого есть особенности в развитии, уже долго травят ученики школы №6. По словам мамы, ее сына пинали по рюкзаку, роняли в снег, оскорбляли и даже могли плюнуть. Травля, как считает женщина, в частности, связана с тем, что у него появились школьные принадлежности с чебурашкой, которого Дима ассоциирует с папой, ушедшим на спецоперацию год назад.

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Следователи Невьянска (Свердловская область) возбудили уголовное дело по статье о халатности из-за травли сверстниками 11-летнего сына участника спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. «Следственным отделом по городу Невьянск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ», — говорится в сообщении. По версии следствия, сверстники долгое травили мальчика. Однако, как считают силовики, руководство школы знало об этой ситуации и не предпринимало необходимых мер. Мама Полина рассказывала URA.RU, что ее сына Диму, у которого есть особенности в развитии, уже долго травят ученики школы №6. По словам мамы, ее сына пинали по рюкзаку, роняли в снег, оскорбляли и даже могли плюнуть. Травля, как считает женщина, в частности, связана с тем, что у него появились школьные принадлежности с чебурашкой, которого Дима ассоциирует с папой, ушедшим на спецоперацию год назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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