СК возбудил дело из-за травли сына свердловского участника СВО

Следователи Невьянска (Свердловская область) возбудили уголовное дело по статье о халатности из-за травли сверстниками 11-летнего сына участника спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
«Следственным отделом по городу Невьянск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ», — говорится в сообщении. По версии следствия, сверстники долгое травили мальчика. Однако, как считают силовики, руководство школы знало об этой ситуации и не предпринимало необходимых мер.
Мама Полина рассказывала URA.RU, что ее сына Диму, у которого есть особенности в развитии, уже долго травят ученики школы №6. По словам мамы, ее сына пинали по рюкзаку, роняли в снег, оскорбляли и даже могли плюнуть. Травля, как считает женщина, в частности, связана с тем, что у него появились школьные принадлежности с чебурашкой, которого Дима ассоциирует с папой, ушедшим на спецоперацию год назад.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!