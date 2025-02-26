«Забирали в истерике»: свердловского сына участника СВО травят в школе

Cына участника СВО из Невьянска травят в школе

27 февраля 2025 в 09:47 Размер текста - 17 +

Ребенок, по словам мамы, подвергается травле уже не первый год (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Невьянске (Свердловская область) мама третьеклассника заявила о групповых нападениях сверстников на сына с особенностями развития. Как рассказала читательница URA.RU, над ее ребенком издеваются как и в школе №6, так и за пределами нее. Школе полиция вынесла представление об устранении нарушений. По словам Полины, Дима родился с гипоксией из-за родовой травмы. Сейчас у 11-летнего третьеклассника задержка психического развития, умственная отсталость и дизартрия (нарушение произносительной стороны речи). Во втором классе мальчик оставался на второй год. Обижать Диму стали, когда он перешел в новый класс Фото: Илья Московец © URA.RU Травля Димы, по словам мамы, длится уже второй год — после перехода в новый класс. Полина считает, что нападения на сына организовывает один ребенок, однако участвуют в них несколько человек. «Его пинали по рюкзаку, роняли в снег, оскорбляли, могли плюнуть в него. <…> Было, что сняли с него шапку, ботинки, рюкзак и перекинули за забор частного дома. Ребенка забирали в истерике. Я классного руководителя просила разобраться, а мне говорили: „Не интересует, что происходит за забором“», — сказала мама. Она отметила, что сейчас у ребят новый классный руководитель, которая взялась за ситуацию. «Ребенок стал спокойнее, но после уроков я его забираю до сих пор. Он вышел из школы — мальчики стали его с ног сбивать. Я, естественно, из машины выбежала навстречу», — поделилась Наталья, отметив, что только после ее обращения с сыном и классом начал работать психолог. Травля мальчика, как считает Полина, в частности, связана с тем, что у него появились школьные принадлежности с чебурашкой, которого Дима ассоциирует с папой, ушедшим на спецоперацию год назад. «У него были рюкзак, пенал, спортивный костюм с чебурашкой — все стали смеяться. <…> Для него это сокровенное — он знает, что может случиться, потому что я уже и дядю похоронила, и брата двоюродного. Он искренне считает, что так поддерживает связь с отцом», — поделилась Полина. Она добавила, что органы ПДН ей отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. К руководству учреждения Полина обращалась — недавно там направили в полицию обращение. «23 января еще на территории [школы] начали сбивать его с ног. Издевательства и физическое воздействие продолжалось до магазина „Кедр“. При этом были и унижения, нецензурная брань в адрес меня и моего ребенка», — написала мама. В полиции школе вынесли представление об устранении причин и условий, способствующих правонарушениям. В школе 17 февраля маме ответили, что о принятых мерах сообщат отдельно. С классом начал работать психолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Женщина считает, что в школе №6 нужно создать коррекционный класс для ребят с особенностями развития, чтобы прекратить травлю. «В школе учатся дети-инвалиды, причем глубокие инвалиды. Должны быть созданы коррекционные классы изначально, с первых классов. Но у нас этого нет. Я бьюсь уже за это три года, четвертый пошел. Чтобы создали именно специализированные классы», — считает мама. Она добавила, что по медицинским показаниям с Димой должен работать психолог. По заявлениям мамы, в школе якобы дают плохую характеристику Диме. «Если ребенок настолько плохой, как они описывают, почему меня ни разу не вызывали, ни к директору, ни на беседы какие-то профилактические. Ни разу не было такого. Наоборот, я сама к ним бегала в школу», — заявила мама. Президент фонда «Уральский родительский комитет» Евгений Жабреев рассказал агентству, что ситуация находится на контроле Аппарата уполномоченного по правам ребенка региона. По его словам, о происходящем уведомлены органы следствия и прокуратуры — там проводят проверку. В приемной директора школы корреспонденту ответили, что глава учреждения находится на больничном. Пообещали, что ее заместитель прокомментирует ситуацию позже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Невьянске (Свердловская область) мама третьеклассника заявила о групповых нападениях сверстников на сына с особенностями развития. Как рассказала читательница URA.RU, над ее ребенком издеваются как и в школе №6, так и за пределами нее. Школе полиция вынесла представление об устранении нарушений. По словам Полины, Дима родился с гипоксией из-за родовой травмы. Сейчас у 11-летнего третьеклассника задержка психического развития, умственная отсталость и дизартрия (нарушение произносительной стороны речи). Во втором классе мальчик оставался на второй год. Травля Димы, по словам мамы, длится уже второй год — после перехода в новый класс. Полина считает, что нападения на сына организовывает один ребенок, однако участвуют в них несколько человек. «Его пинали по рюкзаку, роняли в снег, оскорбляли, могли плюнуть в него. <…> Было, что сняли с него шапку, ботинки, рюкзак и перекинули за забор частного дома. Ребенка забирали в истерике. Я классного руководителя просила разобраться, а мне говорили: „Не интересует, что происходит за забором“», — сказала мама. Она отметила, что сейчас у ребят новый классный руководитель, которая взялась за ситуацию. «Ребенок стал спокойнее, но после уроков я его забираю до сих пор. Он вышел из школы — мальчики стали его с ног сбивать. Я, естественно, из машины выбежала навстречу», — поделилась Наталья, отметив, что только после ее обращения с сыном и классом начал работать психолог. Травля мальчика, как считает Полина, в частности, связана с тем, что у него появились школьные принадлежности с чебурашкой, которого Дима ассоциирует с папой, ушедшим на спецоперацию год назад. «У него были рюкзак, пенал, спортивный костюм с чебурашкой — все стали смеяться. <…> Для него это сокровенное — он знает, что может случиться, потому что я уже и дядю похоронила, и брата двоюродного. Он искренне считает, что так поддерживает связь с отцом», — поделилась Полина. Она добавила, что органы ПДН ей отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. К руководству учреждения Полина обращалась — недавно там направили в полицию обращение. «23 января еще на территории [школы] начали сбивать его с ног. Издевательства и физическое воздействие продолжалось до магазина „Кедр“. При этом были и унижения, нецензурная брань в адрес меня и моего ребенка», — написала мама. В полиции школе вынесли представление об устранении причин и условий, способствующих правонарушениям. В школе 17 февраля маме ответили, что о принятых мерах сообщат отдельно. Женщина считает, что в школе №6 нужно создать коррекционный класс для ребят с особенностями развития, чтобы прекратить травлю. «В школе учатся дети-инвалиды, причем глубокие инвалиды. Должны быть созданы коррекционные классы изначально, с первых классов. Но у нас этого нет. Я бьюсь уже за это три года, четвертый пошел. Чтобы создали именно специализированные классы», — считает мама. Она добавила, что по медицинским показаниям с Димой должен работать психолог. По заявлениям мамы, в школе якобы дают плохую характеристику Диме. «Если ребенок настолько плохой, как они описывают, почему меня ни разу не вызывали, ни к директору, ни на беседы какие-то профилактические. Ни разу не было такого. Наоборот, я сама к ним бегала в школу», — заявила мама. Президент фонда «Уральский родительский комитет» Евгений Жабреев рассказал агентству, что ситуация находится на контроле Аппарата уполномоченного по правам ребенка региона. По его словам, о происходящем уведомлены органы следствия и прокуратуры — там проводят проверку. В приемной директора школы корреспонденту ответили, что глава учреждения находится на больничном. Пообещали, что ее заместитель прокомментирует ситуацию позже.