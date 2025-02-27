В Донецке во время масленичных гуляний были сожжены чучела известных западных политиков, включая Бориса Джонсона, Урсулу фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона. Об этом сообщил руководитель «Молодой гвардии Единой России» ДНР Сергей Добровольский.
«Какая же масленица без сожжения чучел, поэтому мы решили сжечь вот таких врагов нашей страны, врагов России, вот этих непослушных, нехороших товарищей (Бориса Джонсона, Урсулы фон дер Ляйен и Эмманюэля Макрона — прим. URA.RU)», — заявил Добровольский, его слова приводит РИА Новости. По его мнению, данное мероприятие символизирует отказ от влияния тех, кто поддерживает военные действия против Донбасса.
Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляйен и Эмманюэль Макрон находятся в числе тех западных политиков, которые настойчиво поддерживают поставки вооружений для украинского режима. Оружие используются украинскими войсками, в том числе, при обстрелах мирных городов Донбасса.
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