Сердюков тайно слетал на завод под Екатеринбургом, где делают «Байкалы»

УзГА посетили первые лица Объединенной авиастроительной корпорации

28 февраля 2025 в 20:51 Размер текста - 17 +

Площадку УзГА в ОЭЗ «Титановая долина» на Уктусе в ближайшие годы расширят в разы Фото: Илья Московец © URA.RU Уральский завод гражданской авиации (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех), у которого пытаются отобрать контракт на разработку самолета малой авиации «Байкал», в конце декабря посещали топы Объединенной авиастроительной корпорации — экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков и бывший гендиректор УзГА Вадим Бадеха. Об этом URA.RU рассказали два источника в местном истеблишменте, комментируя слухи о проблемах у предприятия. «Сердюкову и Бадехе провели экскурсию по заводу, рассказывали о мощностях, которые есть и которые появятся в будущем. Сопровождали губернатор [Свердловской области Евгений Куйвашев] с [заместителями Дмитрием] Иониным и [Василием] Козловым. Обсуждали и „Байкалы“, риторика была позитивной», — поделился собеседник. Пресс-службы УзГА и ОАК о визите не сообщали. 21 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд источников сообщил, что УзГА может лишиться контракта на разработку «Байкалов». Указывалось, что при проектировании самолета якобы были допущены ошибки, на устранение которых могут уйти годы, а перехватить производство может S7 Group. Еще раньше вопрос о том, чтобы найти для производства «Байкалов» нового подрядчика, поднимал вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев — после того, как на УзГА несколько раз сдвигали сроки поставок. Хотя президент Владимир Путин, по поручению которого собираются самолеты, акцентировал, что «Байкал» нужно запустить «в серийное производство в ближайшее время». Новость по теме Губернатор Куйвашев собирает совещание на УзГА — на фоне слухов о проблемах с «Байкалами» Сердюков сейчас является председателем Совета директоров ОАК, Бадеха — гендиректором. Один источник утверждает, что с переходом последнего из УзГА в ОАК, корпорация фактически получила контроль над предприятием и управляет им. По другой версии, структуры конкурируют, а основной целью декабрьского визита Сердюкова и Бадехи в Свердловскую область было предприятие в Арамили, где делают двигатели для самолетов. Источники агентства в местном истеблишменте скептически относятся к информации о том, что контракт у УзГА на производство «Байкалов» могут забрать. «Очень похоже на наброс в интересах тех, кто хочет получить привлекательный контракт по „Байкалам“», — сходятся во мнении опрошенные собеседники. Не подтверждают информацию и в Минпромторге РФ. Глава министерства Антон Алиханов и раньше высказывался в поддержку завода. Тема обсуждалась и на январской встрече свердловского губернатора Евгения Куйвашева с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным в Москве, знает первый собеседник агентства. «Вопрос не только в „Байкалах“, есть и другие модели [самолетов для малой авиации под разработку]. Поэтому обсуждение шло в ключе, как в целом расширить производство», — поделился еще один собеседник, знакомый с деталями переговоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский завод гражданской авиации (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех), у которого пытаются отобрать контракт на разработку самолета малой авиации «Байкал», в конце декабря посещали топы Объединенной авиастроительной корпорации — экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков и бывший гендиректор УзГА Вадим Бадеха. Об этом URA.RU рассказали два источника в местном истеблишменте, комментируя слухи о проблемах у предприятия. «Сердюкову и Бадехе провели экскурсию по заводу, рассказывали о мощностях, которые есть и которые появятся в будущем. Сопровождали губернатор [Свердловской области Евгений Куйвашев] с [заместителями Дмитрием] Иониным и [Василием] Козловым. Обсуждали и „Байкалы“, риторика была позитивной», — поделился собеседник. Пресс-службы УзГА и ОАК о визите не сообщали. 21 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд источников сообщил, что УзГА может лишиться контракта на разработку «Байкалов». Указывалось, что при проектировании самолета якобы были допущены ошибки, на устранение которых могут уйти годы, а перехватить производство может S7 Group. Еще раньше вопрос о том, чтобы найти для производства «Байкалов» нового подрядчика, поднимал вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев — после того, как на УзГА несколько раз сдвигали сроки поставок. Хотя президент Владимир Путин, по поручению которого собираются самолеты, акцентировал, что «Байкал» нужно запустить «в серийное производство в ближайшее время». Сердюков сейчас является председателем Совета директоров ОАК, Бадеха — гендиректором. Один источник утверждает, что с переходом последнего из УзГА в ОАК, корпорация фактически получила контроль над предприятием и управляет им. По другой версии, структуры конкурируют, а основной целью декабрьского визита Сердюкова и Бадехи в Свердловскую область было предприятие в Арамили, где делают двигатели для самолетов. Источники агентства в местном истеблишменте скептически относятся к информации о том, что контракт у УзГА на производство «Байкалов» могут забрать. «Очень похоже на наброс в интересах тех, кто хочет получить привлекательный контракт по „Байкалам“», — сходятся во мнении опрошенные собеседники. Не подтверждают информацию и в Минпромторге РФ. Глава министерства Антон Алиханов и раньше высказывался в поддержку завода. Тема обсуждалась и на январской встрече свердловского губернатора Евгения Куйвашева с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным в Москве, знает первый собеседник агентства. «Вопрос не только в „Байкалах“, есть и другие модели [самолетов для малой авиации под разработку]. Поэтому обсуждение шло в ключе, как в целом расширить производство», — поделился еще один собеседник, знакомый с деталями переговоров.