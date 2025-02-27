Губернатор Куйвашев собирает совещание на УзГА — на фоне слухов о проблемах с «Байкалами»

Губернатор Куйвашев в апреле проведет на УзГА совещание по планам площадки

27 февраля 2025 в 15:45 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев принимает участие в форуме «Большой открытый диалог» Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев попросил от руководства Уральского завода гражданской авиации (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех), который недавно попадал в информповестку в контексте слухов о срыве контракта на производство самолетов «Байкал», подтверждения о масштабирования площадки в Екатеринбурге. Вопрос, в частности, планируется обсудить на апрельской встрече, которую Куйвашев анонсировал на полях инвестфорума «Большой открытый диалог». Новость по теме УзГА рискует остаться без контракта на самолет, создание которого требовал Путин «Прошу подготовить совещание — я и ко своим коллегам обращаюсь и к вам — на начало апреля. Мы должны полностью синхронизироваться, подтвердить источники финансирования, этот проект — огромные деньги. Инвестиции только с нашей стороны [составляют] порядка 40 млрд рублей. Я хотел бы подтверждения от вас и от вашего учредителя на размещение на этих площадях оборудования для развертывания полного цикла самолетов „Байкал“, „Ладога“ и остальных летательных аппаратов», — обратился Куйвашев к замдиректора УзГА Алексею Пахтусову. Его цитирует корреспондент URA.RU, участвующий в заседании. Тот в ответ заявил, что предприятие готово начать серийное производство самолетов. И признал, что много раз «проект этот пытались передать, пересмотреть», учитывая, что Свердловская область — не авиационный регион. «Но каждый раз мы выигрывали конкуренцию у таких авиационных регионов как Ульяновск, Самара, Смоленск. Считаю, что один из основных факторов успеха — взаимодействие с федеральными властями, с правительством Свердловской области», — отметил Пахтусов. О том, что УзГА может лишиться контракта на разработку «Байкала», ночью 21 февраля сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд источников. Указывалось, что при проектировании самолета были допущены ошибки, на устранение которых могут уйти годы, а перехватить производство может S7 Group. Еще раньше вопрос о том, чтобы найти для производства «Байкалов» нового подрядчика, поднимал вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев — после того, как на УзГА несколько раз сдвигали сроки поставок. Хотя президент Владимир Путин акцентировал, что самолет нужно запустить «в серийное производство в ближайшее время». В Минпромторге РФ информацию о заморозке проекта «Байкал» опровергли, глава министерства Антон Алиханов и раньше высказывался в поддержку завода. Региональные власти и руководство завода официально по теме не высказывались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев попросил от руководства Уральского завода гражданской авиации (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех), который недавно попадал в информповестку в контексте слухов о срыве контракта на производство самолетов «Байкал», подтверждения о масштабирования площадки в Екатеринбурге. Вопрос, в частности, планируется обсудить на апрельской встрече, которую Куйвашев анонсировал на полях инвестфорума «Большой открытый диалог». «Прошу подготовить совещание — я и ко своим коллегам обращаюсь и к вам — на начало апреля. Мы должны полностью синхронизироваться, подтвердить источники финансирования, этот проект — огромные деньги. Инвестиции только с нашей стороны [составляют] порядка 40 млрд рублей. Я хотел бы подтверждения от вас и от вашего учредителя на размещение на этих площадях оборудования для развертывания полного цикла самолетов „Байкал“, „Ладога“ и остальных летательных аппаратов», — обратился Куйвашев к замдиректора УзГА Алексею Пахтусову. Его цитирует корреспондент URA.RU, участвующий в заседании. Тот в ответ заявил, что предприятие готово начать серийное производство самолетов. И признал, что много раз «проект этот пытались передать, пересмотреть», учитывая, что Свердловская область — не авиационный регион. «Но каждый раз мы выигрывали конкуренцию у таких авиационных регионов как Ульяновск, Самара, Смоленск. Считаю, что один из основных факторов успеха — взаимодействие с федеральными властями, с правительством Свердловской области», — отметил Пахтусов. О том, что УзГА может лишиться контракта на разработку «Байкала», ночью 21 февраля сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд источников. Указывалось, что при проектировании самолета были допущены ошибки, на устранение которых могут уйти годы, а перехватить производство может S7 Group. Еще раньше вопрос о том, чтобы найти для производства «Байкалов» нового подрядчика, поднимал вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев — после того, как на УзГА несколько раз сдвигали сроки поставок. Хотя президент Владимир Путин акцентировал, что самолет нужно запустить «в серийное производство в ближайшее время». В Минпромторге РФ информацию о заморозке проекта «Байкал» опровергли, глава министерства Антон Алиханов и раньше высказывался в поддержку завода. Региональные власти и руководство завода официально по теме не высказывались.